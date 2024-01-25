В ЯНАО названы аэропорты-лидеры пассажиропотока

Больше всего пассажиров принимает воздушная гавань газовой столицы Ямала

Семь ямальских аэропортов в 2023 году обслужили более двух млн пассажиров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Больше всего пассажиров на Ямале перевозится через аэропорт Нового Уренгоя. На втором и третьем местах — Салехардский и Ноябрьский аэропорты. Семь воздушных гаваней округа обслужили в 2023 году более двух миллионов жителей и гостей Ямала, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Семь ямальских аэропортов за 2023 год обслужили 2 066 958 пассажиров, это на 8% больше, чем в прошлом году. Пятнадцать авиакомпаний выполнили более 45 тысяч рейсов. Самый большой пассажиропоток был в аэропорту газовой столицы, на втором и третьем месте — аэропорты Салехарда и Ноябрьска», — говорится в сообщении.

Маршрутная сеть Ямала расширяется. «В прошлом году ввели направления Салехард — Казань и Надым — Минеральные Воды, а с начала этого года запустили субсидируемые рейсы из Надыма и Ноябрьска в Омск. Всего в округе действует 46 субсидируемых авиамаршрутов», — цитирует источник слова начальника отдела организации и субсидирования авиаперевозок департамента транспорта округа Виктории Возник.

В 2023 году многодетные семьи Ямала приобрели 25 тысяч льготных авиабилетов. Это на 15% больше, чем по итогам 2022 года. Самыми популярными направлениями из Салехарда были перелеты в Тюмень, Сочи и Москву, из газовой столицы и Ноябрьска — в Москву, Минеральный Воды, Сочи и Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО не смогут улететь на курорт из-за экстремальных морозов. Ямальский авиаперевозчик перенес на двое суток вылет самолета из Надыма в Сочи.