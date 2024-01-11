Жители ЯНАО не смогут улететь на курорт из-за экстремальных морозов

Ямальский авиаперевозчик перенес на двое суток вылет самолета из Надыма в Сочи в связи с ожидающимися экстремальными морозами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Информируем о вынужденном переносе рейсов в связи с прогнозируемой температурой в аэропорту Надыма ниже максимальной эксплуатационной для воздушного судна Airbus А-320. Рейс перенесен с 13 на 15 января», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале.
Перенесен авиарейс Сочи — Надым, новое время вылета 15.01.2024 10:15. соответственно на двое суток перенесен и обратный рейс Надым — Сочи, новое время вылета 15.01.2024 18:00. В случае необходимости, авиакомпания предоставит пассажирам размещение в гостинице, питание и воду. Пассажиры данных авиарейсов уведомлены об изменениях расписания посредством sms-рассылки.
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