11 января 2024

Жители ЯНАО не смогут улететь на курорт из-за экстремальных морозов

Ямальский авиаперевозчик перенес рейсы из Надыма в Сочи из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Рейс из Надыма в Сочи перенесли на двое суток из-за морозов Фото:

Ямальский авиаперевозчик перенес на двое суток вылет самолета из Надыма в Сочи в связи с ожидающимися экстремальными морозами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Информируем о вынужденном переносе рейсов в связи с прогнозируемой температурой в аэропорту Надыма ниже максимальной эксплуатационной для воздушного судна Airbus А-320. Рейс перенесен с 13 на 15 января», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале.

Перенесен авиарейс Сочи — Надым, новое время вылета 15.01.2024 10:15. соответственно на двое суток перенесен и обратный рейс Надым — Сочи, новое время вылета 15.01.2024 18:00. В случае необходимости, авиакомпания предоставит пассажирам размещение в гостинице, питание и воду. Пассажиры данных авиарейсов уведомлены об изменениях расписания посредством sms-рассылки.

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Ямальский авиаперевозчик перенес на двое суток вылет самолета из Надыма в Сочи в связи с ожидающимися экстремальными морозами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Информируем о вынужденном переносе рейсов в связи с прогнозируемой температурой в аэропорту Надыма ниже максимальной эксплуатационной для воздушного судна Airbus А-320. Рейс перенесен с 13 на 15 января», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. Перенесен авиарейс Сочи — Надым, новое время вылета 15.01.2024 10:15. соответственно на двое суток перенесен и обратный рейс Надым — Сочи, новое время вылета 15.01.2024 18:00. В случае необходимости, авиакомпания предоставит пассажирам размещение в гостинице, питание и воду. Пассажиры данных авиарейсов уведомлены об изменениях расписания посредством sms-рассылки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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