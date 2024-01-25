Эксперты МЧС рассказали о проверке домов, не пострадавших домов после землетрясения в Кургане

Московские эксперты МЧС завершили проверку многоэтажных домов в Кургане

26 января 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

В Кургане завершили проверку высоток после инцидента с эвакуацией жильцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Специалисты научного института МЧС из Москвы проверили многоэтажный дом в Заозерном районе Кургана, в котором не было колебаний после землетрясения. Это было необходимо для того, чтобы сравнить степень изменения жесткости здания после сейсмической волны в домах, где эвакуировали жильцов. Об этом корреспонденту URA.RU в ответе на запрос сообщили в ВНИИ ГОЧС. «После воздействия пришедшей сейсмической волны от землетрясения жесткость здания изменилась. Чтобы определить величину ее изменения специалисты института провели исследования аналогичного здания, где не были зафиксированы колебания от воздействия землетрясения. Проведение обследования других многоэтажных домов в Кургане ввиду отсутствия признаков ЧС не планируется», — сообщил URA.RU замначальника института ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. Инцидент со срочной эвакуацией жильцов двух 17-этажных домов Кургана произошел в ночь с 22 на 23 января. Жители высоток по улицам Гоголя 109 и Куйбышева 15 пожаловались на качающиеся люстры и треск в стенах. Власти города ввели режим повышенной готовности и экстренно эвакуировали 246 человек. Все многоэтажки начали проверять, из Москвы для исследований зданий приезжали эксперты института МЧС. Они провели дома на наличие дефектов с использованием мобильного диагностического комплекса «Струна». Позже власти сообщили, что в ходе проверок повреждений несущих конструкций не выявлено, управкомпаниям было поручено заняться заселением жильцов обратно в свои квартиры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты научного института МЧС из Москвы проверили многоэтажный дом в Заозерном районе Кургана, в котором не было колебаний после землетрясения. Это было необходимо для того, чтобы сравнить степень изменения жесткости здания после сейсмической волны в домах, где эвакуировали жильцов. Об этом корреспонденту URA.RU в ответе на запрос сообщили в ВНИИ ГОЧС. «После воздействия пришедшей сейсмической волны от землетрясения жесткость здания изменилась. Чтобы определить величину ее изменения специалисты института провели исследования аналогичного здания, где не были зафиксированы колебания от воздействия землетрясения. Проведение обследования других многоэтажных домов в Кургане ввиду отсутствия признаков ЧС не планируется», — сообщил URA.RU замначальника института ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. Инцидент со срочной эвакуацией жильцов двух 17-этажных домов Кургана произошел в ночь с 22 на 23 января. Жители высоток по улицам Гоголя 109 и Куйбышева 15 пожаловались на качающиеся люстры и треск в стенах. Власти города ввели режим повышенной готовности и экстренно эвакуировали 246 человек. Все многоэтажки начали проверять, из Москвы для исследований зданий приезжали эксперты института МЧС. Они провели дома на наличие дефектов с использованием мобильного диагностического комплекса «Струна». Позже власти сообщили, что в ходе проверок повреждений несущих конструкций не выявлено, управкомпаниям было поручено заняться заселением жильцов обратно в свои квартиры.