Московские эксперты МЧС проверяют высотки в Кургане после землетрясения

24 января 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Высотки Кургана проверяют эксперты из Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Специалисты МЧС из Москвы начали проводить обследование 17-этажных домов в Кургане, из которых экстренно эвакуировали сотни жильцов из-за землетрясения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. Эксперты проверяют высотки специальным комплексом «Струна» на предмет дефектов. «Специалисты из Москвы прибыли в Курган. Приступили к обследованию домов с использованием мобильного диагностического комплекса „Струна“», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС. Спецоборудованием выявляют дефекты в домах с помощью колебаний звука. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 23 января в Кургане из двух 17-этажных домов срочно эвакуировали сотни жильцов из-за качающихся люстр и треска стен. Предположительно, причиной стали землетрясения на границе Казахстана и Китая, писало URA.RU. Всего было эвакуировано 246 человек. После этого во всех высотках Кургана начали проводить проверки, сообщали инсайдеры агентства. Из-за происшествия врио главы города Анастасия Аргышева объявила о введении режима повышенной готовности.

Специалисты МЧС из Москвы начали проводить обследование 17-этажных домов в Кургане, из которых экстренно эвакуировали сотни жильцов из-за землетрясения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. Эксперты проверяют высотки специальным комплексом «Струна» на предмет дефектов. «Специалисты из Москвы прибыли в Курган. Приступили к обследованию домов с использованием мобильного диагностического комплекса „Струна“», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС. Спецоборудованием выявляют дефекты в домах с помощью колебаний звука. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 23 января в Кургане из двух 17-этажных домов срочно эвакуировали сотни жильцов из-за качающихся люстр и треска стен. Предположительно, причиной стали землетрясения на границе Казахстана и Китая, писало URA.RU. Всего было эвакуировано 246 человек. После этого во всех высотках Кургана начали проводить проверки, сообщали инсайдеры агентства. Из-за происшествия врио главы города Анастасия Аргышева объявила о введении режима повышенной готовности.