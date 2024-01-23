23 января 2024

Московские эксперты МЧС проверяют высотки в Кургане после землетрясения

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия землетрясения в шестнадцатиэтажных домах. Куйбышева 15 и Гоголя 109. Курган , гоголя 109
Высотки Кургана проверяют эксперты из Москвы Фото:
новость из сюжета
Землетрясение в Кургане

Специалисты МЧС из Москвы начали проводить обследование 17-этажных домов в Кургане, из которых экстренно эвакуировали сотни жильцов из-за землетрясения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. Эксперты проверяют высотки специальным комплексом «Струна» на предмет дефектов.

«Специалисты из Москвы прибыли в Курган. Приступили к обследованию домов с использованием мобильного диагностического комплекса „Струна“», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС. Спецоборудованием выявляют дефекты в домах с помощью колебаний звука.

Ранее URA.RU писало, что в ночь на 23 января в Кургане из двух 17-этажных домов срочно эвакуировали сотни жильцов из-за качающихся люстр и треска стен. Предположительно, причиной стали землетрясения на границе Казахстана и Китая, писало URA.RU. Всего было эвакуировано 246 человек. После этого во всех высотках Кургана начали проводить проверки, сообщали инсайдеры агентства. Из-за происшествия врио главы города Анастасия Аргышева объявила о введении режима повышенной готовности.

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Специалисты МЧС из Москвы начали проводить обследование 17-этажных домов в Кургане, из которых экстренно эвакуировали сотни жильцов из-за землетрясения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. Эксперты проверяют высотки специальным комплексом «Струна» на предмет дефектов. «Специалисты из Москвы прибыли в Курган. Приступили к обследованию домов с использованием мобильного диагностического комплекса „Струна“», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС. Спецоборудованием выявляют дефекты в домах с помощью колебаний звука. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 23 января в Кургане из двух 17-этажных домов срочно эвакуировали сотни жильцов из-за качающихся люстр и треска стен. Предположительно, причиной стали землетрясения на границе Казахстана и Китая, писало URA.RU. Всего было эвакуировано 246 человек. После этого во всех высотках Кургана начали проводить проверки, сообщали инсайдеры агентства. Из-за происшествия врио главы города Анастасия Аргышева объявила о введении режима повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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