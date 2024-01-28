28 января 2024

Экс-главу курганского села обвиняют во взятках и незаконной помощи строителям

Бывшего главу курганского села судят по делу о взятках при строительстве дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские суд рассмотрит уголовное дело на бывшего сельского чиновника Фото:

Бывшего главу сельсовета села Горохово Юргамышского округа (Курганская область) Владимира Полетухина обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд рассматривает дело бывшего чиновника и подрядчика, который якобы дал ему взятку. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Юргамышский районный суд. Уголовные дела — первая инстанция. Полетухин Владимир Александрович. Перечень статей: ст. 286 ч.2 (превышение должностных полномочий, совершенной главой органа местного самоуправления); ст. 290 ч.4 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления)», — информирует картотека Юргамышского районного суда. Вместе с экс-чиновником судят гражданина за дачу взятки должностному лицу. Первое заседание пришлось отложить из-за неявки одного из защитников.

По данным источников редакции, приближенных к правоохранительным органам, экс-глава Гороховского сельсовета незаконно помогал строительной организации. Якобы мужчина за взятку организовал поставку песка для компании, которая занималась строительством дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Альменевском округе бывшего замглавы будут судить за превышение полномочий. Мужчину обвиняют в превышении полномочий при закупе котельной. Он не провел экспертизу оборудования, после чего жители долгое время замерзали в своих домах.

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Бывшего главу сельсовета села Горохово Юргамышского округа (Курганская область) Владимира Полетухина обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд рассматривает дело бывшего чиновника и подрядчика, который якобы дал ему взятку. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Юргамышский районный суд. Уголовные дела — первая инстанция. Полетухин Владимир Александрович. Перечень статей: ст. 286 ч.2 (превышение должностных полномочий, совершенной главой органа местного самоуправления); ст. 290 ч.4 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления)», — информирует картотека Юргамышского районного суда. Вместе с экс-чиновником судят гражданина за дачу взятки должностному лицу. Первое заседание пришлось отложить из-за неявки одного из защитников. По данным источников редакции, приближенных к правоохранительным органам, экс-глава Гороховского сельсовета незаконно помогал строительной организации. Якобы мужчина за взятку организовал поставку песка для компании, которая занималась строительством дороги. Ранее URA.RU сообщало, что в Альменевском округе бывшего замглавы будут судить за превышение полномочий. Мужчину обвиняют в превышении полномочий при закупе котельной. Он не провел экспертизу оборудования, после чего жители долгое время замерзали в своих домах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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