Экс-главу курганского села обвиняют во взятках и незаконной помощи строителям

Бывшего главу курганского села судят по делу о взятках при строительстве дорог

Курганские суд рассмотрит уголовное дело на бывшего сельского чиновника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего главу сельсовета села Горохово Юргамышского округа (Курганская область) Владимира Полетухина обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд рассматривает дело бывшего чиновника и подрядчика, который якобы дал ему взятку. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Юргамышский районный суд. Уголовные дела — первая инстанция. Полетухин Владимир Александрович. Перечень статей: ст. 286 ч.2 (превышение должностных полномочий, совершенной главой органа местного самоуправления); ст. 290 ч.4 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления)», — информирует картотека Юргамышского районного суда. Вместе с экс-чиновником судят гражданина за дачу взятки должностному лицу. Первое заседание пришлось отложить из-за неявки одного из защитников.

По данным источников редакции, приближенных к правоохранительным органам, экс-глава Гороховского сельсовета незаконно помогал строительной организации. Якобы мужчина за взятку организовал поставку песка для компании, которая занималась строительством дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Альменевском округе бывшего замглавы будут судить за превышение полномочий. Мужчину обвиняют в превышении полномочий при закупе котельной. Он не провел экспертизу оборудования, после чего жители долгое время замерзали в своих домах.