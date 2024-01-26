Челябинская федерация бокса прокомментировала нападение на боксера Стоцкого

Челябинская федерация бокса: здоровью боксера Стоцкого ничего не угрожает

Здоровью боксера ничего не угрожает Фото: Антон Басанаев © URA.RU

новость из сюжета В Челябинске ранили боксера-тяжеловеса Стоцкого

Федерация бокса Челябинской области сообщила, что здоровью боксера Андрея Стоцкого, в которого ранили из травматического пистолета, ничего не угрожает. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации, после выписки у спортсмена запланирован выезд с командой в Приэльбрусье.

«Сейчас он находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. Здоровью спортсмена ничего не угрожает», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Федерации бокса.

Там отметили, что после консультации с врачами у спортсмена запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Он должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон.

В Стоцкого выстрелили из травматического пистолета в одном из дворов Челябинска. Этому предшествовала словесная перепалка. Боксер пытался догнать обидчика, который, спасаясь, кружил вокруг машины.

После мужчина выстрелил в Стоцкого. Однако зимняя куртка смогла смягчить урон. Спортсмен же, продолжил идти на обидчика в боевой стойке. В полиции URA.RU сообщили, что Стоцкий знаком со стрелявшим. Его личность установлена, приняты меры к установлению его местоположения. Ситуация находится на контроле руководства областного полицейского главка.