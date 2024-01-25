Дебош на борту самолета обошелся двум жителям ЯНАО в 550 тысяч рублей

26 января 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Авиакомпании был нанесен ущерб в размере 310 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет рейса Иркутск — Москва вынужден был совершить вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара после дебоша, устроенного двумя ямальцами. Авиакомпании был нанесен ущерб в размере 310 тысяч рублей. Суд приговорил фигурантов уголовного дела к штрафам от 250 до 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Суд установил, что 30 октября 2023 года мужчины, находясь на борту воздушного судна, грубо нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью и несколько раз ударили другого пассажира, требования бортпроводников игнорировали. В результате самолет рейса Иркутск — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара. Авиакомпании причинен ущерб в размере 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Жители ЯНАО признаны виновными в грубом нарушении общественного порядка на воздушном транспорте. Наказание — штрафы в размере 250 тысяч и 300 тысяч рублей.

Самолет рейса Иркутск — Москва вынужден был совершить вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара после дебоша, устроенного двумя ямальцами. Авиакомпании был нанесен ущерб в размере 310 тысяч рублей. Суд приговорил фигурантов уголовного дела к штрафам от 250 до 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Суд установил, что 30 октября 2023 года мужчины, находясь на борту воздушного судна, грубо нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью и несколько раз ударили другого пассажира, требования бортпроводников игнорировали. В результате самолет рейса Иркутск — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара. Авиакомпании причинен ущерб в размере 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Жители ЯНАО признаны виновными в грубом нарушении общественного порядка на воздушном транспорте. Наказание — штрафы в размере 250 тысяч и 300 тысяч рублей.