25 января 2024

Дебош на борту самолета обошелся двум жителям ЯНАО в 550 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, работа, салон самолета, профессия, самолет, стюардесса, бортпроводница
Авиакомпании был нанесен ущерб в размере 310 тысяч рублей Фото:

Самолет рейса Иркутск — Москва вынужден был совершить вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара после дебоша, устроенного двумя ямальцами. Авиакомпании был нанесен ущерб в размере 310 тысяч рублей. Суд приговорил фигурантов уголовного дела к штрафам от 250 до 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Суд установил, что 30 октября 2023 года мужчины, находясь на борту воздушного судна, грубо нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью и несколько раз ударили другого пассажира, требования бортпроводников игнорировали. В результате самолет рейса Иркутск — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара. Авиакомпании причинен ущерб в размере 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Жители ЯНАО признаны виновными в грубом нарушении общественного порядка на воздушном транспорте. Наказание — штрафы в размере 250 тысяч и 300 тысяч рублей.

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Самолет рейса Иркутск — Москва вынужден был совершить вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара после дебоша, устроенного двумя ямальцами. Авиакомпании был нанесен ущерб в размере 310 тысяч рублей. Суд приговорил фигурантов уголовного дела к штрафам от 250 до 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Суд установил, что 30 октября 2023 года мужчины, находясь на борту воздушного судна, грубо нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью и несколько раз ударили другого пассажира, требования бортпроводников игнорировали. В результате самолет рейса Иркутск — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара. Авиакомпании причинен ущерб в размере 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Жители ЯНАО признаны виновными в грубом нарушении общественного порядка на воздушном транспорте. Наказание — штрафы в размере 250 тысяч и 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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