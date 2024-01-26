Герой ДНР Жога поблагодарил жителей ХМАО за помощь бойцам СВО

26 января 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Герой ДНР Артем Жога поблагодарил жителей ХМАО (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога поблагодарил жителей ХМАО за помощь, которую они оказывают бойцам СВО и лично собрал несколько «коробок добра». Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружных властей. «Я сейчас принимал участие в формировании нескольких посылок. Я почувствовал, как я был получил эту посылку. Большое удовольствие, что обо мне заботятся за столько тысяч километров. Думают о ребятах, которые на фронте», — цитируют героя авторы канала. Также Жогу поразила география работы Гуманитарного корпуса Югры. «Хотел бы сказать слова огромной благодарности всем людям, которые принимают в этом участие», — обратился экс-командир «Спарты» к волонтерам. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО попросили героя ДНР Жогу передать привет Владимиру Путину. Кроме этого югорчани пригласили президента РФ в Югру.

Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога поблагодарил жителей ХМАО за помощь, которую они оказывают бойцам СВО и лично собрал несколько «коробок добра». Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружных властей. «Я сейчас принимал участие в формировании нескольких посылок. Я почувствовал, как я был получил эту посылку. Большое удовольствие, что обо мне заботятся за столько тысяч километров. Думают о ребятах, которые на фронте», — цитируют героя авторы канала. Также Жогу поразила география работы Гуманитарного корпуса Югры. «Хотел бы сказать слова огромной благодарности всем людям, которые принимают в этом участие», — обратился экс-командир «Спарты» к волонтерам. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО попросили героя ДНР Жогу передать привет Владимиру Путину. Кроме этого югорчани пригласили президента РФ в Югру.