Посол Антонов: после угроз США в мире будут активнее отказываться от доллара

27 января 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Конфискация активов привела к тупику в двусторонних отношениях, считает Антонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Угрозы Белого дома о конфискации российских активов противоречат международному праву и может привести к тому, что другие государства всерьез задумаются об отказе от использования доллара. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Призываем [США] отказаться от нынешней стратегии по нанесению ущерба российской экономике. Мотивированные эгоистичными политическими целями, „креативные“ идеи Белого дома вроде конфискации [активов] противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу», — заявил Антонов, его слова приводит официальный telegram-канал посольства РФ в штатах. По мнению посла, подобные санкции привели к тупику в двусторонних отношениях стран, а правительства некоторых стран и вовсе задумываются об отказе от доллара. Антонов подчеркнул, что рестрикции только подтверждают потребность в переходе к многополярности. Западные страны заморозили значительную часть российских активов после начала спецоперации на Украине. В Вашингтоне, однако, не считают, что их изъятие повлияет на конфликт. Напротив, специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер отметила, что конфискация имущества несет риски для Запада. Израильские банки также начали ограничивать счета россиян после предписания депозитария Euroclear. Банк «Санкт-Петербург» пока что первый и единственный банк, которому удалось выиграть дело в бельгийском суде против Euroclear. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Угрозы Белого дома о конфискации российских активов противоречат международному праву и может привести к тому, что другие государства всерьез задумаются об отказе от использования доллара. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Призываем [США] отказаться от нынешней стратегии по нанесению ущерба российской экономике. Мотивированные эгоистичными политическими целями, „креативные“ идеи Белого дома вроде конфискации [активов] противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу», — заявил Антонов, его слова приводит официальный telegram-канал посольства РФ в штатах. По мнению посла, подобные санкции привели к тупику в двусторонних отношениях стран, а правительства некоторых стран и вовсе задумываются об отказе от доллара. Антонов подчеркнул, что рестрикции только подтверждают потребность в переходе к многополярности. Западные страны заморозили значительную часть российских активов после начала спецоперации на Украине. В Вашингтоне, однако, не считают, что их изъятие повлияет на конфликт. Напротив, специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер отметила, что конфискация имущества несет риски для Запада. Израильские банки также начали ограничивать счета россиян после предписания депозитария Euroclear. Банк «Санкт-Петербург» пока что первый и единственный банк, которому удалось выиграть дело в бельгийском суде против Euroclear.