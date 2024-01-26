Глава ЦБ Италии предостерег Запад от конфискации российских активов

27 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Запад планирует отдать Украине замороженные активы России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если Европа решить использовать замороженные активы РФ, то это серьезным образом ударит по евро. Об этом заявил глава центробанка Италии Фабио Панетта. «Сила глобальной валюты евро должна быть использована с умом. Международные отношения являются частью „повторяющейся игры“: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — заявил Фабио Панетта, его слова приводит Financial Times . Глава ЦБ Италии также напомнил, что доля юаня на рынке удвоилась за последние три года. Это позволило нацвалюте Китая обогнать евро и стать второй наиболее используемой в мире после доллара. После начала спецоперации страны Запада заморозили активы РФ. Сейчас в США обсуждается идея передачи активов Киеву. Администрация президента страны Джо Байдена активно поддерживает эту идею. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков напомнил, что у Штатов нет юридических оснований для передачи замороженных активов РФ Украине. Европе нужно сделать сложный выбор, который бы не пошатнул экономику региона. «Утро.ру» пишет, что Брюссель не сможет решить эту проблему самостоятельно.

Если Европа решить использовать замороженные активы РФ, то это серьезным образом ударит по евро. Об этом заявил глава центробанка Италии Фабио Панетта. «Сила глобальной валюты евро должна быть использована с умом. Международные отношения являются частью „повторяющейся игры“: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — заявил Фабио Панетта, его слова приводит Financial Times. Глава ЦБ Италии также напомнил, что доля юаня на рынке удвоилась за последние три года. Это позволило нацвалюте Китая обогнать евро и стать второй наиболее используемой в мире после доллара. После начала спецоперации страны Запада заморозили активы РФ. Сейчас в США обсуждается идея передачи активов Киеву. Администрация президента страны Джо Байдена активно поддерживает эту идею. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков напомнил, что у Штатов нет юридических оснований для передачи замороженных активов РФ Украине. Европе нужно сделать сложный выбор, который бы не пошатнул экономику региона. «Утро.ру» пишет, что Брюссель не сможет решить эту проблему самостоятельно.