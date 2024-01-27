27 января 2024

Россия заработала 30 миллиардов рублей на сделках ОПЕК

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Сделки в ОПЕК+ принесли в бюджет РФ миллиарды рублей Фото:

Сотрудничество в рамках ОПЕК+ принесло бюджету России около 30 млрд рублей на конец 2023 года. Такую сумму назвал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на международной выставке-форуме «Россия».

«Удалось наладить очень конструктивные и продуктивные отношения с партнерами по ОПЕК+. Накопленный эффект для бюджета оценивается в 30 трлн рублей за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет», — сказал Сорокин, слова которого приводит ТАСС.

Последняя сделка в рамках ОПЕК+ заключалась в сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия, согласно договору, сократила добычу ресурса на один миллион баррелей в день. Международное агентство Bloomberg отмечало, что цены на нефть рекордно растут после заключения договоров.

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Сотрудничество в рамках ОПЕК+ принесло бюджету России около 30 млрд рублей на конец 2023 года. Такую сумму назвал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на международной выставке-форуме «Россия». «Удалось наладить очень конструктивные и продуктивные отношения с партнерами по ОПЕК+. Накопленный эффект для бюджета оценивается в 30 трлн рублей за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет», — сказал Сорокин, слова которого приводит ТАСС. Последняя сделка в рамках ОПЕК+ заключалась в сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия, согласно договору, сократила добычу ресурса на один миллион баррелей в день. Международное агентство Bloomberg отмечало, что цены на нефть рекордно растут после заключения договоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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