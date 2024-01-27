Экономика Россия заработала 30 миллиардов рублей на сделках ОПЕК 27 января 2024 в 23:37 Размер текста - 17 + Сделки в ОПЕК+ принесли в бюджет РФ миллиарды рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудничество в рамках ОПЕК+ принесло бюджету России около 30 млрд рублей на конец 2023 года. Такую сумму назвал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на международной выставке-форуме «Россия». «Удалось наладить очень конструктивные и продуктивные отношения с партнерами по ОПЕК+. Накопленный эффект для бюджета оценивается в 30 трлн рублей за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет», — сказал Сорокин, слова которого приводит ТАСС. Последняя сделка в рамках ОПЕК+ заключалась в сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия, согласно договору, сократила добычу ресурса на один миллион баррелей в день. Международное агентство Bloomberg отмечало, что цены на нефть рекордно растут после заключения договоров. Сотрудничество в рамках ОПЕК+ принесло бюджету России около 30 млрд рублей на конец 2023 года. Такую сумму назвал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на международной выставке-форуме «Россия». «Удалось наладить очень конструктивные и продуктивные отношения с партнерами по ОПЕК+. Накопленный эффект для бюджета оценивается в 30 трлн рублей за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет», — сказал Сорокин, слова которого приводит ТАСС. Последняя сделка в рамках ОПЕК+ заключалась в сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия, согласно договору, сократила добычу ресурса на один миллион баррелей в день. Международное агентство Bloomberg отмечало, что цены на нефть рекордно растут после заключения договоров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям