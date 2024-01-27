Власти проверили ремонт в свердловской больнице, на которую жаловались Путину

Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков 26 января проверил ход ремонтных работ в больнице Рефтинского, на которую ранее пожаловались президенту России Владимиру Путину. Главврач больницы рассказал ему, что подрядчик для капремонта уже найден, говорится на сайте правительства региона.
«Выполняется текущий ремонт помещений, который позволит сотрудникам больницы в комфортных условиях принимать пациентов до того момента, пока не начнется капитальный ремонт. Результаты проделанной работы сегодня уже очевидны», — рассказал главный врач Городской больницы Асбеста Игорь Брагин. Он уточнил, что конкурс на проведение капремонта был объявлен еще в прошлом году, на следующей неделе подрядчик уже должен начать работу.
Во время прямой линии с Путиным на состояние рефтинской больницы пожаловался местный экс-депутат Егор Перминов. Ранее министр здравоохранения анонсировал масштабный ремонт помещений. В конце декабря в больнице оптимизировали график ремонтных работ, чтобы скорее справиться с задачей.
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