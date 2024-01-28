Названа причина пожара в здании Театра сатиры

ТАСС: причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности
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Из здания эвакуированы 50 человек
Из здания эвакуированы 50 человек Фото:

Причиной пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Здание театра загорелось днем 28 января. Пожар начался с крыши, где проводились реставрационные работы.

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На данный момент площадь возгорания, по уточненным данным, составляет 250 квадратных метров. Из здания эвакуированы 50 человек. По информации дептранса Москвы, в связи с пожаром перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.

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Причиной пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Здание театра загорелось днем 28 января. Пожар начался с крыши, где проводились реставрационные работы. На данный момент площадь возгорания, по уточненным данным, составляет 250 квадратных метров. Из здания эвакуированы 50 человек. По информации дептранса Москвы, в связи с пожаром перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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