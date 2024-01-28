Названа причина пожара в здании Театра сатиры

Из здания эвакуированы 50 человек
Причиной пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Здание театра загорелось днем 28 января. Пожар начался с крыши, где проводились реставрационные работы.
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На данный момент площадь возгорания, по уточненным данным, составляет 250 квадратных метров. Из здания эвакуированы 50 человек. По информации дептранса Москвы, в связи с пожаром перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.
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