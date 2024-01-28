28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В ЯНАО водитель попал в больницу после выезда на встречку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП Фото:

На подъезде к Тарко-Сале (ЯНАО) 28 января водитель автомобиля Lada Niva выехал на встречную полосу и там столкнулся с KIA. В окружной Госавтоинспекции сообщили, что мужчина госпитализирован.

«Сегодня на третьем километре автодороги подъезд к городу Тарко-Сале произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Niva допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки KIA. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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На подъезде к Тарко-Сале (ЯНАО) 28 января водитель автомобиля Lada Niva выехал на встречную полосу и там столкнулся с KIA. В окружной Госавтоинспекции сообщили, что мужчина госпитализирован. «Сегодня на третьем километре автодороги подъезд к городу Тарко-Сале произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Niva допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки KIA. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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