На подъезде к Тарко-Сале (ЯНАО) 28 января водитель автомобиля Lada Niva выехал на встречную полосу и там столкнулся с KIA. В окружной Госавтоинспекции сообщили, что мужчина госпитализирован.
«Сегодня на третьем километре автодороги подъезд к городу Тарко-Сале произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Niva допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки KIA. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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