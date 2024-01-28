28 января 2024

В Тюмени на 15 часов задерживается прибытие рейса Utair из Уфы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ютейр, сотрудники аэропорта
Рейс задержан из-за технической неисправности самолета Фото:

В тюменском аэропорту Рощино на 15 часов перенесен прилет рейса авиакомпании Utair из Уфы. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 января 2024 года в 10:55, однако он был перенесен на 29 января 2024 года в 01:54», — следует из онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с неисправностью воздушного судна.

Задержка рейсов в Сургут и Уфу из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла по аналогичной причине. Из-за неисправности самолета пассажирам пришлось ждать резервное судно. На время ожидания им предложили еду, напитки и места в гостинице.

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В тюменском аэропорту Рощино на 15 часов перенесен прилет рейса авиакомпании Utair из Уфы. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 января 2024 года в 10:55, однако он был перенесен на 29 января 2024 года в 01:54», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с неисправностью воздушного судна. Задержка рейсов в Сургут и Уфу из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла по аналогичной причине. Из-за неисправности самолета пассажирам пришлось ждать резервное судно. На время ожидания им предложили еду, напитки и места в гостинице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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