В Тюмени на 15 часов задерживается прибытие рейса Utair из Уфы. Скрин

29 января 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Рейс задержан из-за технической неисправности самолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино на 15 часов перенесен прилет рейса авиакомпании Utair из Уфы. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 января 2024 года в 10:55, однако он был перенесен на 29 января 2024 года в 01:54», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с неисправностью воздушного судна. Задержка рейсов в Сургут и Уфу из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла по аналогичной причине. Из-за неисправности самолета пассажирам пришлось ждать резервное судно. На время ожидания им предложили еду, напитки и места в гостинице. Скрин: онлайн-табло аэропорта Рощино

В тюменском аэропорту Рощино на 15 часов перенесен прилет рейса авиакомпании Utair из Уфы. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 января 2024 года в 10:55, однако он был перенесен на 29 января 2024 года в 01:54», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с неисправностью воздушного судна. Задержка рейсов в Сургут и Уфу из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла по аналогичной причине. Из-за неисправности самолета пассажирам пришлось ждать резервное судно. На время ожидания им предложили еду, напитки и места в гостинице.