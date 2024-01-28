FT: ЕС может подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву

29 января 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз планирует подрывать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву. Об этом говорится в одном из внутренних документов ЕС. «Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить „рабочим местам и росту“ экономики страны», — пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на документ. Уточняется, что речь также идет об обвале курса венгерского форинта и снижении инвестиционной привлекательности страны. В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет помощи Украине, наложив вето на решение ЕС. Речь шла о выделении Киеву 50 млрд евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. В январе 2024 года ЕС снова не смог прийти к единому мнению относительно бюджета помощи ВСУ. Вопрос будет обсуждать в феврале.

Евросоюз планирует подрывать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву. Об этом говорится в одном из внутренних документов ЕС. «Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить „рабочим местам и росту“ экономики страны», — пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на документ. Уточняется, что речь также идет об обвале курса венгерского форинта и снижении инвестиционной привлекательности страны. В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет помощи Украине, наложив вето на решение ЕС. Речь шла о выделении Киеву 50 млрд евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. В январе 2024 года ЕС снова не смог прийти к единому мнению относительно бюджета помощи ВСУ. Вопрос будет обсуждать в феврале.