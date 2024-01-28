28 января 2024

FT: ЕС может подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз планирует подрывать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву. Об этом говорится в одном из внутренних документов ЕС.

«Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить „рабочим местам и росту“ экономики страны», — пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на документ. Уточняется, что речь также идет об обвале курса венгерского форинта и снижении инвестиционной привлекательности страны.

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет помощи Украине, наложив вето на решение ЕС. Речь шла о выделении Киеву 50 млрд евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. В январе 2024 года ЕС снова не смог прийти к единому мнению относительно бюджета помощи ВСУ. Вопрос будет обсуждать в феврале.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз планирует подрывать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву. Об этом говорится в одном из внутренних документов ЕС. «Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить „рабочим местам и росту“ экономики страны», — пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на документ. Уточняется, что речь также идет об обвале курса венгерского форинта и снижении инвестиционной привлекательности страны. В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет помощи Украине, наложив вето на решение ЕС. Речь шла о выделении Киеву 50 млрд евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. В январе 2024 года ЕС снова не смог прийти к единому мнению относительно бюджета помощи ВСУ. Вопрос будет обсуждать в феврале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...