В Кургане замгубернатора Алексеев откроет комментарии в своем telegram-канале

29 января 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

И. о. замгубернатора Андрей Алексеев назвал telegram-канал хорошим инструментом для трансляции своих мыслей и эмоций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющий обязанности заместителя губернатора Курганской области Андрей Алексеев станет первым в регионе политиком, который откроет комментарии в своем telegram-канале. Об этом он рассказал на открытии штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина, передает корреспондент URA.RU. «Веду сам соцсети, это хороший канал для связи. На мой взгляд, канал — это не только про работу. <…> Со временем, наверное, да [откроет комментарии]», — ответил Алексеев журналистам. Также он сказал, что telegram-канал является хорошим инструментом для трансляции своих мыслей и эмоций, и отметил, что продолжит записывать и выкладывать в него мгновенные видеосообщения в формате «кружка». Алексеев стал исполняющим обязанности первого замгубернатора региона 7 декабря. До этого, он работал руководителем представительства Курганской области при правительстве РФ в Москве. Он завел свой telegram--канал в конце декабря 2023 года. Личные tg-каналы есть и у других высокопоставленных чиновников, а также многих мэров муниципальных образований региона, однако они закрыты для комментариев и формат мгновенных видеосообщений в них не используется.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Курганской области Андрей Алексеев станет первым в регионе политиком, который откроет комментарии в своем telegram-канале. Об этом он рассказал на открытии штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина, передает корреспондент URA.RU. «Веду сам соцсети, это хороший канал для связи. На мой взгляд, канал — это не только про работу. <…> Со временем, наверное, да [откроет комментарии]», — ответил Алексеев журналистам. Также он сказал, что telegram-канал является хорошим инструментом для трансляции своих мыслей и эмоций, и отметил, что продолжит записывать и выкладывать в него мгновенные видеосообщения в формате «кружка». Алексеев стал исполняющим обязанности первого замгубернатора региона 7 декабря. До этого, он работал руководителем представительства Курганской области при правительстве РФ в Москве. Он завел свой telegram--канал в конце декабря 2023 года. Личные tg-каналы есть и у других высокопоставленных чиновников, а также многих мэров муниципальных образований региона, однако они закрыты для комментариев и формат мгновенных видеосообщений в них не используется.