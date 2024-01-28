По словам властей округа, охотники помогают регулировать численность волков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Волки напали на курганцев

Власти Альменевского муниципального округа Курганской области наградили охотников, которые помогли регулировать численность волков в муниципалитете. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Алексей Снежко.

«В непростой ситуации с заходом хищников на территорию региона, они [охотники] сработали оперативно и профессионально. Вручил благодарность участникам Альменевской общественной организации охотников и рыболовов в лице руководителя Юрия Геннадьевича Бороздина за результативную работу по регулированию численности волков на территории округа», — рассказал Снежко.

Охотников поблагодарили во время аппаратного совещания. Глава округа объяснили, что охотники помогают защищать хозяйства от хищников, «которые могут создать угрозу и нанести значительный ущерб животноводам».

Ранее в Петуховском округе Курганской области волк напал на четырех человек, один из которых погиб. Это был единичный случай. В дальнейшем ни одно из сообщений о появлении волков в населенных пунктах не подтвердилось. В Макушинском округе охотники застрелили волчицу на территории леса, вдали от населенных пунктов. Председатель регионального Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов в разговоре с URA.RU заявил, что в регионе очень мало волков.

Представителя охотников наградили во время аппаратного совещания в администрации Фото: аккаунте в соцсети «ВКонтакте» главы Альменевского округа Алексей Снежко