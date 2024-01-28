В столице ЯНАО по запросу жителей построят понтонную стоянку для судов

В Салехарде (ЯНАО) по запросу жителей будет построена понтонная стоянка. Опрос о принятии данного решения запустил мэр окружной столицы Алексей Титовский в социальных сетях, за стоянку у лодочной станции высказалось 83 салехардца.
«Есть предложение обустроить сезонную (на период навигации) понтонную стоянку возле лодочной станции. Хочу услышать ваше мнение — есть ли потребность в таковой. Планируется обустроить порядка 200 мест для судов и углубить русло реки вдоль береговой линии», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В опросе приняло участие 105 человек, 22 считают, что стоянка не нужна, а 83 проголосовали за строительство.
Летом в Салехарде планируется реконструкция набережной реки Полябты. Строительство понтонной стоянки будет одним из этапов масштабного проекта.
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