28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В столице ЯНАО по запросу жителей построят понтонную стоянку для судов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде появится понтонная стоянка для лодок Фото:

В Салехарде (ЯНАО) по запросу жителей будет построена понтонная стоянка. Опрос о принятии данного решения запустил мэр окружной столицы Алексей Титовский в социальных сетях, за стоянку у лодочной станции высказалось 83 салехардца.

«Есть предложение обустроить сезонную (на период навигации) понтонную стоянку возле лодочной станции. Хочу услышать ваше мнение — есть ли потребность в таковой. Планируется обустроить порядка 200 мест для судов и углубить русло реки вдоль береговой линии», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В опросе приняло участие 105 человек, 22 считают, что стоянка не нужна, а 83 проголосовали за строительство.

Летом в Салехарде планируется реконструкция набережной реки Полябты. Строительство понтонной стоянки будет одним из этапов масштабного проекта.

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В Салехарде (ЯНАО) по запросу жителей будет построена понтонная стоянка. Опрос о принятии данного решения запустил мэр окружной столицы Алексей Титовский в социальных сетях, за стоянку у лодочной станции высказалось 83 салехардца. «Есть предложение обустроить сезонную (на период навигации) понтонную стоянку возле лодочной станции. Хочу услышать ваше мнение — есть ли потребность в таковой. Планируется обустроить порядка 200 мест для судов и углубить русло реки вдоль береговой линии», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В опросе приняло участие 105 человек, 22 считают, что стоянка не нужна, а 83 проголосовали за строительство. Летом в Салехарде планируется реконструкция набережной реки Полябты. Строительство понтонной стоянки будет одним из этапов масштабного проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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