На объездной дороге также образовалась пробка, здесь ранее произошло ДТП с фурами
В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из десяти.
«Тюмень, 18:00. Пробки восемь баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.
Движение затруднено на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет Октября, Советской, Ленина, Мориса Тереза, Республики. Дорожные заторы наблюдаются и на Мельникайте, Монтажников, Старом Тобольском и Червишевском трактах, Ямской, Чаркова, Чаплина. На объездной дороге также образовалась пробка, здесь ранее произошло ДТП с фурами.
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