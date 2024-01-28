В Тюмени образовались вечерние пробки. Скрин

29 января 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

На объездной дороге также образовалась пробка, здесь ранее произошло ДТП с фурами Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из десяти. «Тюмень, 18:00. Пробки восемь баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Движение затруднено на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет Октября, Советской, Ленина, Мориса Тереза, Республики. Дорожные заторы наблюдаются и на Мельникайте, Монтажников, Старом Тобольском и Червишевском трактах, Ямской, Чаркова, Чаплина. На объездной дороге также образовалась пробка, здесь ранее произошло ДТП с фурами. Скрин 2ГИС

В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из десяти. «Тюмень, 18:00. Пробки восемь баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Движение затруднено на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет Октября, Советской, Ленина, Мориса Тереза, Республики. Дорожные заторы наблюдаются и на Мельникайте, Монтажников, Старом Тобольском и Червишевском трактах, Ямской, Чаркова, Чаплина. На объездной дороге также образовалась пробка, здесь ранее произошло ДТП с фурами.