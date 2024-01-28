28 января 2024

В Тюмени образовались вечерние пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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БЦ «Высоцкий». Екатеринбург, затор, автомобильная пробка, автомобили, городской транспорт
На объездной дороге также образовалась пробка, здесь ранее произошло ДТП с фурами Фото:

В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из десяти.

«Тюмень, 18:00. Пробки восемь баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.

Движение затруднено на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет Октября, Советской, Ленина, Мориса Тереза, Республики. Дорожные заторы наблюдаются и на Мельникайте, Монтажников, Старом Тобольском и Червишевском трактах, Ямской, Чаркова, Чаплина. На объездной дороге также образовалась пробка, здесь ранее произошло ДТП с фурами.

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В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из десяти. «Тюмень, 18:00. Пробки восемь баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Движение затруднено на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет Октября, Советской, Ленина, Мориса Тереза, Республики. Дорожные заторы наблюдаются и на Мельникайте, Монтажников, Старом Тобольском и Червишевском трактах, Ямской, Чаркова, Чаплина. На объездной дороге также образовалась пробка, здесь ранее произошло ДТП с фурами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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