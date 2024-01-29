Газовики поддержали требование к Роскосмосу по долгам завода-банкрота из Миасса

Компания «Новатэк-Челябинск» потребовала привлечь по долгам к ответственности осужденного экс-директора завода-банкрота Фото: media.gazprom-neft.ru

Газовая компания «Новатэк-Челябинск» поддержала требование к Роскосмосу и ГРЦ имени Макеева по долгам обанкроченного Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, в соответчики привлекли руководителей Андрея Юрчикова, Александра Новожилова и Алену Мотовилову.

«Привлечь ООО „Новатэк-Челябинск“ в качестве соистца по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника АО ГРЦ „Макеева“, Роскосмоса. Привлечь в качестве соответчиков по спору по обязательствам ММЗ Андрея Юрчикова, Александра Новожилова, Алену Мотовилову», — отмечено в определении суда.

Заседание назначено на 7 февраля. Юрчиков являлся гендиректором ММЗ, но в 2020 году был задержан силовиками и в феврале 2022 года осужден за присвоение 20,3 мал рублей. Новожилов возглавляет предприятие в настоящий момент, Мотовилова — главным бухгалтером. Инициатор заявления вначале потребовал также привлечь к ответственности еще восемь человек из числа членов совета директоров и ревизионной комиссии, однако затем передумал.

Конкурсный управляющий Анатолий Селищев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности вышестоящих юрлиц в июле 2023 года, что было сделано. Конкурсное производство на заводе инициировано Россельхозбанком в июле 2022 года, в декабре 2023 года процедуру продлили до лета 2024 года. Отчет Селищева будет заслушан 11 июля. Причинами для продления стали необходимость сформировать полный реестр требований кредиторов, оценить и реализовать имущество, получить решение суда на заявление о привлечении лиц к субсидиарной ответственности.