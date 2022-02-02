02 февраля 2022

Экс-директора челябинского оборонного завода отправили в колонию

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Андрей Юрчиков был взят под стражу в здании суда (фото из архива) Фото:

Задержанного ФСБ экс-директора Миасского машиностроительного завода (ММЗ) и почетного гражданина города Андрея Юрчикова 3 февраля приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда.

«Суд 3 февраля огласил приговор в отношении бывшего директора АО „Миасский машзавод“ (входит в структуру ГК „Роскосмос“) Андрея Юрчикова. Он признан виновным в присвоении 20,3 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). Экс-директор приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима», — заявили URA.RU в горсуде.

В пресс-службе отметили, что Юрчиков был взят под стражу в здании суда. Ему также назначен штраф в 800 тыс. рублей.

Юрчиков руководил ММЗ с 2011 года. В 2020 году его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в хищении средств предприятия. Экс-директор ждал решения суда, находясь под домашним арестом.

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Задержанного ФСБ экс-директора Миасского машиностроительного завода (ММЗ) и почетного гражданина города Андрея Юрчикова 3 февраля приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда. «Суд 3 февраля огласил приговор в отношении бывшего директора АО „Миасский машзавод“ (входит в структуру ГК „Роскосмос“) Андрея Юрчикова. Он признан виновным в присвоении 20,3 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). Экс-директор приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима», — заявили URA.RU в горсуде. В пресс-службе отметили, что Юрчиков был взят под стражу в здании суда. Ему также назначен штраф в 800 тыс. рублей. Юрчиков руководил ММЗ с 2011 года. В 2020 году его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в хищении средств предприятия. Экс-директор ждал решения суда, находясь под домашним арестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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