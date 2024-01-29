«Уральские авиалинии» намерены вернуть изъятые допуски на международные рейсы

30 января 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на полеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» хочет вернуть изъятые допуски на международные рейсы. Они подали заявки на разрешение полетов на более чем 20 международных направлений. Эта информация была опубликована в документах, которые были представлены межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“, входящая в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку, подала заявки на возврат допусков на полеты более чем по 20 международным направлениям», — сказано в тексте. Передает газета «Ведомости». В ноябре 2023 года федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) передало разрешения на полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» на другие компании. Чтобы снова летать по этим маршрутам, авиакомпания должна заключить договор с «Национальной лизинговой компанией» и нынешним лизингодателем. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступил.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» хочет вернуть изъятые допуски на международные рейсы. Они подали заявки на разрешение полетов на более чем 20 международных направлений. Эта информация была опубликована в документах, которые были представлены межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“, входящая в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку, подала заявки на возврат допусков на полеты более чем по 20 международным направлениям», — сказано в тексте. Передает газета «Ведомости». В ноябре 2023 года федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) передало разрешения на полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» на другие компании. Чтобы снова летать по этим маршрутам, авиакомпания должна заключить договор с «Национальной лизинговой компанией» и нынешним лизингодателем. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступил.