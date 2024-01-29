29 января 2024

«Уральские авиалинии» намерены вернуть изъятые допуски на международные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на полеты Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» хочет вернуть изъятые допуски на международные рейсы. Они подали заявки на разрешение полетов на более чем 20 международных направлений. Эта информация была опубликована в документах, которые были представлены межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам.

«Авиакомпания „Уральские авиалинии“, входящая в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку, подала заявки на возврат допусков на полеты более чем по 20 международным направлениям», — сказано в тексте. Передает газета «Ведомости».

В ноябре 2023 года федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) передало разрешения на полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» на другие компании. Чтобы снова летать по этим маршрутам, авиакомпания должна заключить договор с «Национальной лизинговой компанией» и нынешним лизингодателем.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» хочет вернуть изъятые допуски на международные рейсы. Они подали заявки на разрешение полетов на более чем 20 международных направлений. Эта информация была опубликована в документах, которые были представлены межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“, входящая в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку, подала заявки на возврат допусков на полеты более чем по 20 международным направлениям», — сказано в тексте. Передает газета «Ведомости». В ноябре 2023 года федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) передало разрешения на полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» на другие компании. Чтобы снова летать по этим маршрутам, авиакомпания должна заключить договор с «Национальной лизинговой компанией» и нынешним лизингодателем. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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