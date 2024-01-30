Экс-мэр Челябинска в суде требует разрешить перестройку отеля на озере Еловом

30 января 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сергей Давыдов ведет перстройку отеля на озере Еловом уже седьмой год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший мэр Челябинска Сергей Давыдов в январе 2024 года подал в арбитражный суд региона сразу три иска с требованием разрешить ему перестроить отель «Лесное зодчество» на берегу озера Еловое в Чебаркуле. Об этом говорится в картотеке арбитражного суда. «Признать незаконным отказ администрации Чебаркульского городского округа от 29.12.2023 года, и отказ Главного управления лесами Челябинской области от 12.01.2024 года индивидуальному предпринимателю Давыдову С. В. в приеме документов для предоставления услуги „Выдача разрешения на строительство“ в части внесения изменений в разрешение на реконструкцию административного корпуса в спальный корпус с административными помещениями на первом этаже. Обязать администрацию Чебаркульского городского округа и Главное управление лесами Челябинской области принять от индивидуального предпринимателя Давыдова СВ. документы», — говорится в исковом заявлении Давыдова. Также Давыдов просит суд обязать ответчиков возместить ему уплаченную судебную пошлину. Все три иска Давыдова Арбитражным судом Челябинской области приняты к производству. Арбитражный суд региона 10 января запретил Сергею Давыдову перестройку корпуса отеля «Лесное зодчество». С просьбой об этом в суд обращалось Главное управление лесами региона. Реконструкция отеля «Лесное зодчество» ведется с 2017 года. Давыдов получил разрешение на строительство от мэрии Чебаркуля и впоследствии регулярно его продлял. Однако в июле 2023 года Главное управление лесами по Челябинской области в арбитражном суде оспорило разрешение, выданное Давыдову мэрией, поскольку отель находится на землях лесного фонда. В ноябре того же года уже департамент лесного хозяйства УрФО подал исковое заявление в отношении ГУ лесами по Челябинской области, посчитав незаконными его действия в отношении бизнесмена. Давыдову и его сыну Сергею через юрлицо принадлежат часть корпусов на озере Еловое. Площадь реконструируемого здания — 2 837 квадратных метров. Кадастровая стоимость спального корпуса превышает 30 миллионов рублей. Однако продолжить строительство до вынесения решения по судебным разбирательствам бывший мэр Челябинска не может. Давыдов руководил Челябинском с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за использование должностным лицом своих служебных полномочий, погасил ущерб, выплатил штраф, и дело было закрыто. Связаться с Давыдовым URA.RU не удается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший мэр Челябинска Сергей Давыдов в январе 2024 года подал в арбитражный суд региона сразу три иска с требованием разрешить ему перестроить отель «Лесное зодчество» на берегу озера Еловое в Чебаркуле. Об этом говорится в картотеке арбитражного суда. «Признать незаконным отказ администрации Чебаркульского городского округа от 29.12.2023 года, и отказ Главного управления лесами Челябинской области от 12.01.2024 года индивидуальному предпринимателю Давыдову С. В. в приеме документов для предоставления услуги „Выдача разрешения на строительство“ в части внесения изменений в разрешение на реконструкцию административного корпуса в спальный корпус с административными помещениями на первом этаже. Обязать администрацию Чебаркульского городского округа и Главное управление лесами Челябинской области принять от индивидуального предпринимателя Давыдова СВ. документы», — говорится в исковом заявлении Давыдова. Также Давыдов просит суд обязать ответчиков возместить ему уплаченную судебную пошлину. Все три иска Давыдова Арбитражным судом Челябинской области приняты к производству. Арбитражный суд региона 10 января запретил Сергею Давыдову перестройку корпуса отеля «Лесное зодчество». С просьбой об этом в суд обращалось Главное управление лесами региона. Реконструкция отеля «Лесное зодчество» ведется с 2017 года. Давыдов получил разрешение на строительство от мэрии Чебаркуля и впоследствии регулярно его продлял. Однако в июле 2023 года Главное управление лесами по Челябинской области в арбитражном суде оспорило разрешение, выданное Давыдову мэрией, поскольку отель находится на землях лесного фонда. В ноябре того же года уже департамент лесного хозяйства УрФО подал исковое заявление в отношении ГУ лесами по Челябинской области, посчитав незаконными его действия в отношении бизнесмена. Давыдову и его сыну Сергею через юрлицо принадлежат часть корпусов на озере Еловое. Площадь реконструируемого здания — 2 837 квадратных метров. Кадастровая стоимость спального корпуса превышает 30 миллионов рублей. Однако продолжить строительство до вынесения решения по судебным разбирательствам бывший мэр Челябинска не может. Давыдов руководил Челябинском с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за использование должностным лицом своих служебных полномочий, погасил ущерб, выплатил штраф, и дело было закрыто. Связаться с Давыдовым URA.RU не удается.