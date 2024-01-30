Зарубежные активы топ-менеджера челябинского экс-губернатора продают с молотка

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Мера пресечения в отношении Алексея Павлюка. Магнитогорск, павлюк алексей, видеоконференцсвязь с сизо
Алексей Павлюк стал банкротом в СИЗО, а имущество его распродадут во время заключения в колонии Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Обнаруженные в ОАЭ активы топ-менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка выставили на аукцион в рамках дела о его банкротства. Информация об этом появилась на сайте СБИС.

«Павлюк Алексей Юрьевич. 10000 акций „Эйбридж Инвест Холдинг Инк“ (AybridgeInvestHoldingInc Т112-1-4, РАКЕЗ Аменити Центр, Индустриальная зона Аль-Хамра-ФЗ, почтовый ящик 85967 Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты. Начальная цена 50 млн 244 рубля», — говорится в объявлении.

Павлюк несколько лет представлял интересы ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанного с Дубровскими. Некоторое время он также возглавлял ПО «Монтажник», главный актив семьи экс-губернатора. В июле 2021 года Павлюка задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате средств «Монтажника». Суд приговорил его к 3,5 года в колонии общего режима.

Еще в СИЗО Павлюк стал банкротом. В ходе инвентаризации его имущества, помимо акций эмиратской компании, была найдена трехкомнатная квартира в Москве на Дмитровском шоссе, оцененная в 63 млн 198 тысяч рублей. Акции «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» и недвижимость предполагается продать с торгов, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Фирма «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» также фигурировала на процессах по банкротству Бориса Дубровского, его сына Александра и семейной фирмы «Монтажник». Было установлено, что Дубровские контролировали актив в ОАЭ. Кредиторы семьи экс-губернатора пытаются выяснить, сколько именно денег Дубровских находится в Эмиратах.

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Обнаруженные в ОАЭ активы топ-менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка выставили на аукцион в рамках дела о его банкротства. Информация об этом появилась на сайте СБИС. «Павлюк Алексей Юрьевич. 10000 акций „Эйбридж Инвест Холдинг Инк“ (AybridgeInvestHoldingInc Т112-1-4, РАКЕЗ Аменити Центр, Индустриальная зона Аль-Хамра-ФЗ, почтовый ящик 85967 Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты. Начальная цена 50 млн 244 рубля», — говорится в объявлении. Павлюк несколько лет представлял интересы ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанного с Дубровскими. Некоторое время он также возглавлял ПО «Монтажник», главный актив семьи экс-губернатора. В июле 2021 года Павлюка задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате средств «Монтажника». Суд приговорил его к 3,5 года в колонии общего режима. Еще в СИЗО Павлюк стал банкротом. В ходе инвентаризации его имущества, помимо акций эмиратской компании, была найдена трехкомнатная квартира в Москве на Дмитровском шоссе, оцененная в 63 млн 198 тысяч рублей. Акции «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» и недвижимость предполагается продать с торгов, чтобы рассчитаться с кредиторами. Фирма «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» также фигурировала на процессах по банкротству Бориса Дубровского, его сына Александра и семейной фирмы «Монтажник». Было установлено, что Дубровские контролировали актив в ОАЭ. Кредиторы семьи экс-губернатора пытаются выяснить, сколько именно денег Дубровских находится в Эмиратах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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