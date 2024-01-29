Пермяк, избивший школьника в Березниках, ранее нападал на людей

30 января 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Местные жители стараются обходить стороной пермяка, избившего школьника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина, который избил подростка возле магазина «Красное и Белое» в Березниках вечером 28 января, неоднократно нападал на других людей. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего мальчика. «Я поговорила с жителями района. Мне сказали, что этот мужчина уже нападал на подростков и запугивал женщин расправой», — поделилась она с агентством. По словам других местных жителей, весь район в курсе, что этот мужчина не вполне адекватен, поэтому люди стараются обходить его стороной. Одну женщину он пытался задушить прямо в зале магазина. По словам пермяков, обидчик работает в шахте и живет в районе улицы Комсомольская в Березниках. Конфликт между нападавшим и 16-летним парнем произошел на крыльце магазина «Красное и Белое» в Березниках вечером 28 января. Мужчине не понравилось, что школьник идет в расстегнутой куртке, он сделал предположение о нетрадиционной сексуальной ориентации мальчика, после чего набросился на ребенка с кулаками. Мама подростка написала заявление в полицию в день избиения. Спустя сутки к проверке подключилось следственное управление СКР, а позже председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сейчас в СУ СК по Пермскому краю расследуется уголовное дело по статье «Побои».

Мужчина, который избил подростка возле магазина «Красное и Белое» в Березниках вечером 28 января, неоднократно нападал на других людей. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего мальчика. «Я поговорила с жителями района. Мне сказали, что этот мужчина уже нападал на подростков и запугивал женщин расправой», — поделилась она с агентством. По словам других местных жителей, весь район в курсе, что этот мужчина не вполне адекватен, поэтому люди стараются обходить его стороной. Одну женщину он пытался задушить прямо в зале магазина. По словам пермяков, обидчик работает в шахте и живет в районе улицы Комсомольская в Березниках. Конфликт между нападавшим и 16-летним парнем произошел на крыльце магазина «Красное и Белое» в Березниках вечером 28 января. Мужчине не понравилось, что школьник идет в расстегнутой куртке, он сделал предположение о нетрадиционной сексуальной ориентации мальчика, после чего набросился на ребенка с кулаками. Мама подростка написала заявление в полицию в день избиения. Спустя сутки к проверке подключилось следственное управление СКР, а позже председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сейчас в СУ СК по Пермскому краю расследуется уголовное дело по статье «Побои».