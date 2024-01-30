Армия и оружие «Деловая Россия»: РФ обновляет систему защиты нефтяных объектов 31 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 + Новая система защитит РФ от многомиллионных затрат, сказал Виктор Дьяков Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия работает над защитой нефтяных объектов страны, которые пытается атаковать беспилотниками Украина. Обновление систем радиоэлектронной борьбы уже началось, заявил URA.RU председатель комитета по БПЛА и технологий безопасности МРО «Деловая Россия» Виктор Дьяков. «Каждый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) можно защитить различными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В настоящее время уже имеется множество отечественных производителей мобильных систем РЭБ. Принцип их работы — подавление связи в частотах, на которых работают вражеские дроны. Диапазон частот уже давно известен. Наши разработчики-инженеры постоянно модернизируют свои устройства под нововведения со стороны вражеской армии, которая постоянно меняет частоты работы БПЛА. Уже процесс обновления НПЗ системами РЭБ идет полным ходом, нужно время», — сказал Виктор Дьяков. По его словам, скоро Россия сможет полноценно защитить свои объекты от атак БПЛА. «Сами мобильные системы защиты имеют размер с чемодан, вес — до 30 килограмм, радиус работы — два-три км защиты. Таким образом можно доступными средствами закрыть периметр НПЗ. Это защитит от многомиллиардных затрат на ремонт заводов и возможного простоя производства», — подчеркнул эксперт. Нефтяной завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле атаковала стая украинских беспилотников. Практически все из них застряли в лесных массивах. Ранее Украина предпринимала попытки нанести удары дронами по нефтебазам в Брянской, Тамбовской областях, Туапсе и других регионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Россия работает над защитой нефтяных объектов страны, которые пытается атаковать беспилотниками Украина. Обновление систем радиоэлектронной борьбы уже началось, заявил URA.RU председатель комитета по БПЛА и технологий безопасности МРО «Деловая Россия» Виктор Дьяков. «Каждый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) можно защитить различными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В настоящее время уже имеется множество отечественных производителей мобильных систем РЭБ. Принцип их работы — подавление связи в частотах, на которых работают вражеские дроны. Диапазон частот уже давно известен. Наши разработчики-инженеры постоянно модернизируют свои устройства под нововведения со стороны вражеской армии, которая постоянно меняет частоты работы БПЛА. Уже процесс обновления НПЗ системами РЭБ идет полным ходом, нужно время», — сказал Виктор Дьяков. По его словам, скоро Россия сможет полноценно защитить свои объекты от атак БПЛА. «Сами мобильные системы защиты имеют размер с чемодан, вес — до 30 килограмм, радиус работы — два-три км защиты. Таким образом можно доступными средствами закрыть периметр НПЗ. Это защитит от многомиллиардных затрат на ремонт заводов и возможного простоя производства», — подчеркнул эксперт. Нефтяной завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле атаковала стая украинских беспилотников. Практически все из них застряли в лесных массивах. Ранее Украина предпринимала попытки нанести удары дронами по нефтебазам в Брянской, Тамбовской областях, Туапсе и других регионах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям