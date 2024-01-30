«Деловая Россия»: РФ обновляет систему защиты нефтяных объектов

Россия работает над защитой нефтяных объектов страны, которые пытается атаковать беспилотниками Украина. Обновление систем радиоэлектронной борьбы уже началось, заявил URA.RU председатель комитета по БПЛА и технологий безопасности МРО «Деловая Россия» Виктор Дьяков.
«Каждый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) можно защитить различными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В настоящее время уже имеется множество отечественных производителей мобильных систем РЭБ. Принцип их работы — подавление связи в частотах, на которых работают вражеские дроны. Диапазон частот уже давно известен. Наши разработчики-инженеры постоянно модернизируют свои устройства под нововведения со стороны вражеской армии, которая постоянно меняет частоты работы БПЛА. Уже процесс обновления НПЗ системами РЭБ идет полным ходом, нужно время», — сказал Виктор Дьяков.
По его словам, скоро Россия сможет полноценно защитить свои объекты от атак БПЛА. «Сами мобильные системы защиты имеют размер с чемодан, вес — до 30 килограмм, радиус работы — два-три км защиты. Таким образом можно доступными средствами закрыть периметр НПЗ. Это защитит от многомиллиардных затрат на ремонт заводов и возможного простоя производства», — подчеркнул эксперт.
Нефтяной завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле атаковала стая украинских беспилотников. Практически все из них застряли в лесных массивах. Ранее Украина предпринимала попытки нанести удары дронами по нефтебазам в Брянской, Тамбовской областях, Туапсе и других регионах.
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