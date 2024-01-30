30 января 2024

Бастрыкин вновь обратил внимание на преступления мигрантов в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, ск рф, следственный комитет россии, следком
В регионе фиксируют высокий уровень преступлений среди мигрантов Фото:

Проблема с преступлениями, совершенными мигрантами в Курганской области, стоит остро. В этом плане регион является проблемным. Об этом шла речь на совещании по вопросам противодействия миграционной преступности под руководством главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.

«Наиболее удручающая статистика фиксируется в столичном регионе и Подмосковье. Неблагоприятная обстановка сложилась в Курганской области», — указано в telegram-канале силового ведомства. Бастрыкин напомнил, что в данный момент специалисты СКР расследуют и уголовные дела в отношении сотрудников контрольных органов миграционной сферы.

Одним из итогов совещания стало решение о помощи военкоматам в постановке мигрантов на воинский учет. Сотрудники центрального аппарата ведомства будут выезжать в регионы, чтобы на месте оценить проделанную работу.

В Курганской области рост числа преступлений среди иностранцев фиксируют на протяжении длительного времени. Эксперты объясняют динамику увеличением числа приезжающих в РФ на заработки. В начале текущего года в регионе разоблачили схему нелегальной регистрации сотен мигрантов. Инспектора одного из местных отделов МВД подозревают в нелегальной помощи приезжим гражданам.

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Проблема с преступлениями, совершенными мигрантами в Курганской области, стоит остро. В этом плане регион является проблемным. Об этом шла речь на совещании по вопросам противодействия миграционной преступности под руководством главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. «Наиболее удручающая статистика фиксируется в столичном регионе и Подмосковье. Неблагоприятная обстановка сложилась в Курганской области», — указано в telegram-канале силового ведомства. Бастрыкин напомнил, что в данный момент специалисты СКР расследуют и уголовные дела в отношении сотрудников контрольных органов миграционной сферы. Одним из итогов совещания стало решение о помощи военкоматам в постановке мигрантов на воинский учет. Сотрудники центрального аппарата ведомства будут выезжать в регионы, чтобы на месте оценить проделанную работу. В Курганской области рост числа преступлений среди иностранцев фиксируют на протяжении длительного времени. Эксперты объясняют динамику увеличением числа приезжающих в РФ на заработки. В начале текущего года в регионе разоблачили схему нелегальной регистрации сотен мигрантов. Инспектора одного из местных отделов МВД подозревают в нелегальной помощи приезжим гражданам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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