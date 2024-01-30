Бастрыкин вновь обратил внимание на преступления мигрантов в Курганской области

31 января 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

В регионе фиксируют высокий уровень преступлений среди мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU Проблема с преступлениями, совершенными мигрантами в Курганской области, стоит остро. В этом плане регион является проблемным. Об этом шла речь на совещании по вопросам противодействия миграционной преступности под руководством главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. «Наиболее удручающая статистика фиксируется в столичном регионе и Подмосковье. Неблагоприятная обстановка сложилась в Курганской области», — указано в telegram-канале силового ведомства. Бастрыкин напомнил, что в данный момент специалисты СКР расследуют и уголовные дела в отношении сотрудников контрольных органов миграционной сферы. Одним из итогов совещания стало решение о помощи военкоматам в постановке мигрантов на воинский учет. Сотрудники центрального аппарата ведомства будут выезжать в регионы, чтобы на месте оценить проделанную работу. В Курганской области рост числа преступлений среди иностранцев фиксируют на протяжении длительного времени. Эксперты объясняют динамику увеличением числа приезжающих в РФ на заработки. В начале текущего года в регионе разоблачили схему нелегальной регистрации сотен мигрантов. Инспектора одного из местных отделов МВД подозревают в нелегальной помощи приезжим гражданам.

Проблема с преступлениями, совершенными мигрантами в Курганской области, стоит остро. В этом плане регион является проблемным. Об этом шла речь на совещании по вопросам противодействия миграционной преступности под руководством главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. «Наиболее удручающая статистика фиксируется в столичном регионе и Подмосковье. Неблагоприятная обстановка сложилась в Курганской области», — указано в telegram-канале силового ведомства. Бастрыкин напомнил, что в данный момент специалисты СКР расследуют и уголовные дела в отношении сотрудников контрольных органов миграционной сферы. Одним из итогов совещания стало решение о помощи военкоматам в постановке мигрантов на воинский учет. Сотрудники центрального аппарата ведомства будут выезжать в регионы, чтобы на месте оценить проделанную работу. В Курганской области рост числа преступлений среди иностранцев фиксируют на протяжении длительного времени. Эксперты объясняют динамику увеличением числа приезжающих в РФ на заработки. В начале текущего года в регионе разоблачили схему нелегальной регистрации сотен мигрантов. Инспектора одного из местных отделов МВД подозревают в нелегальной помощи приезжим гражданам.