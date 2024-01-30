Курганский боец с позывным Риддик получил медаль Жукова за участие в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Далматовского округа.
«Нашего земляка — участника СВО наградили за мужество медалью Жукова. награду земляку с позывным Риддик вручили в воинской части», — говорится в сообщении мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».
На фронт Риддик уходил по мобилизации. Перед отправкой на передовую проходил полноценное обучение по тактическим действиям, медицине и огневой подготовке в Елани. После отпуска заключил новый контракт и с гуманитарным грузом отправился обратно в зону спецоперации.
Курганский боец с позывным Риддик получил медаль Жукова за участие в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Далматовского округа. «Нашего земляка — участника СВО наградили за мужество медалью Жукова. награду земляку с позывным Риддик вручили в воинской части», — говорится в сообщении мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». На фронт Риддик уходил по мобилизации. Перед отправкой на передовую проходил полноценное обучение по тактическим действиям, медицине и огневой подготовке в Елани. После отпуска заключил новый контракт и с гуманитарным грузом отправился обратно в зону спецоперации. Ранее URA.RU писало, что мэр Шадринска вручил награду курганскому минометчику-добровольцу. Военнослужащему из отряда БАРС был отмечен медалью «За храбрость» ll-й степени.