30 января 2024

Курганский боец СВО Риддик получил медаль Жукова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганский боец Риддик получил госнаграду Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным Риддик получил медаль Жукова за участие в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Далматовского округа.

«Нашего земляка — участника СВО наградили за мужество медалью Жукова. награду земляку с позывным Риддик вручили в воинской части», — говорится в сообщении мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».

На фронт Риддик уходил по мобилизации. Перед отправкой на передовую проходил полноценное обучение по тактическим действиям, медицине и огневой подготовке в Елани. После отпуска заключил новый контракт и с гуманитарным грузом отправился обратно в зону спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что мэр Шадринска вручил награду курганскому минометчику-добровольцу. Военнослужащему из отряда БАРС был отмечен медалью «За храбрость» ll-й степени.

Курганский боец Риддик получил медаль Жукова за участие в зоне СВО
Курганский боец Риддик получил медаль Жукова за участие в зоне СВО
Фото:
Боец заключился новый контракт и возвращается на фронт с гуманитарным грузом
Боец заключился новый контракт и возвращается на фронт с гуманитарным грузом
Фото:

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Курганский боец с позывным Риддик получил медаль Жукова за участие в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Далматовского округа. «Нашего земляка — участника СВО наградили за мужество медалью Жукова. награду земляку с позывным Риддик вручили в воинской части», — говорится в сообщении мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». На фронт Риддик уходил по мобилизации. Перед отправкой на передовую проходил полноценное обучение по тактическим действиям, медицине и огневой подготовке в Елани. После отпуска заключил новый контракт и с гуманитарным грузом отправился обратно в зону спецоперации. Ранее URA.RU писало, что мэр Шадринска вручил награду курганскому минометчику-добровольцу. Военнослужащему из отряда БАРС был отмечен медалью «За храбрость» ll-й степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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