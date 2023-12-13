13 декабря 2023

Мэр Шадринска Мокан вручил медаль курганскому минометчику-добровольцу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Миномётчики Народной милиции ДНР ведут огонь на Авдеевском направлении. ДНР, миномет, военный, наводчик
Курганский боец СВО из Шадринска (Курганская область) получил госнаграду Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан вручил медаль «За храбрость» ll-й степени курганскому военнослужащему первой группы минометной батареи 27 отряда БАРС, который отправился на СВО добровольцем.

«Сегодня выпала знаковая миссия — вручить земляку медаль „За храбрость“. Сергей — доброволец, старший наводчик 1 группы минометной батареи 27 отряда БАРС. Уже успел отличиться. Герой нашего времени. Времени, когда всем так нужны мужество и храбрость», — написал Мокан в telegram-канале. Боец отправился в зону проведения спецоперации весной.

Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник курганской полиции из Каргапольского округа (Курганская область) Дмитрий Овечкин получил госнаграду за участие в СВО. Глава округа вручил майору в отставке медаль «За храбрость» II степени.

Доброволец СВО Сергей (на фото слева) получил медаль «За храбрость» II степени
Доброволец СВО Сергей (на фото слева) получил медаль «За храбрость» II степени
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Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан вручил медаль «За храбрость» ll-й степени курганскому военнослужащему первой группы минометной батареи 27 отряда БАРС, который отправился на СВО добровольцем. «Сегодня выпала знаковая миссия — вручить земляку медаль „За храбрость“. Сергей — доброволец, старший наводчик 1 группы минометной батареи 27 отряда БАРС. Уже успел отличиться. Герой нашего времени. Времени, когда всем так нужны мужество и храбрость», — написал Мокан в telegram-канале. Боец отправился в зону проведения спецоперации весной. Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник курганской полиции из Каргапольского округа (Курганская область) Дмитрий Овечкин получил госнаграду за участие в СВО. Глава округа вручил майору в отставке медаль «За храбрость» II степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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