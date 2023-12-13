Мэр Шадринска Мокан вручил медаль курганскому минометчику-добровольцу. Фото

14 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Курганский боец СВО из Шадринска (Курганская область) получил госнаграду Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан вручил медаль «За храбрость» ll-й степени курганскому военнослужащему первой группы минометной батареи 27 отряда БАРС, который отправился на СВО добровольцем. «Сегодня выпала знаковая миссия — вручить земляку медаль „За храбрость“. Сергей — доброволец, старший наводчик 1 группы минометной батареи 27 отряда БАРС. Уже успел отличиться. Герой нашего времени. Времени, когда всем так нужны мужество и храбрость», — написал Мокан в telegram-канале. Боец отправился в зону проведения спецоперации весной. Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник курганской полиции из Каргапольского округа (Курганская область) Дмитрий Овечкин получил госнаграду за участие в СВО. Глава округа вручил майору в отставке медаль «За храбрость» II степени. Доброволец СВО Сергей (на фото слева) получил медаль «За храбрость» II степени Фото: telegram-канал главы Шадринска Антона Мокана; https://t.me/anton_mokan

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан вручил медаль «За храбрость» ll-й степени курганскому военнослужащему первой группы минометной батареи 27 отряда БАРС, который отправился на СВО добровольцем. «Сегодня выпала знаковая миссия — вручить земляку медаль „За храбрость“. Сергей — доброволец, старший наводчик 1 группы минометной батареи 27 отряда БАРС. Уже успел отличиться. Герой нашего времени. Времени, когда всем так нужны мужество и храбрость», — написал Мокан в telegram-канале. Боец отправился в зону проведения спецоперации весной. Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник курганской полиции из Каргапольского округа (Курганская область) Дмитрий Овечкин получил госнаграду за участие в СВО. Глава округа вручил майору в отставке медаль «За храбрость» II степени.