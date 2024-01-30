Курганец проник на свалку с трупами животных и утверждает, что их не обследовали. Видео

31 января 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Курганец не заметил следов взятия образцов биоматериалов у мертвых животных на несанкционированной свалке Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свалка трупов животных в Курганской области В селе Тебенякском Белозерского округа (Курганская область) местный житель проник на несанкционированную свалку трупов и заявил, что они не вскрывались для взятия проб и исследований на наличие заболеваний. Информация об этом распространяется в местных группах в соцсетях. При этом, власти региона утверждают, что меры по ликвидации свалки биологических отходов принимаются. «Ветврач осматривает животных, проводит обязательно вскрытие, устанавливает причины смерти. Идут речи, что тут брались пробы с трупов животных. В этой куче трупов нет следов вскрытия и взятия образцов тканей и органов. Не отправлялось на исследования ничего», — заявил автор видео с канала «ИС „Белозерское“». Мужчина считает, что свалка является бомбой «замедленного действия». Также на видео показано, что перед входом на свалку, присутствует лента и объявление, которое информирует об ограничении доступа к месту. Ранее правительство Курганской области сообщало, что информация о том, что в Тебенякском не принимаются меры по ликвидации выявленной свалки и ее опасности недостоверны. Руководитель компании «Экоцентр», занимающейся утилизацией в разговоре с URA.RU отмечал, что все животные прошли контроль, имеют ветеринарно-сопроводительные документы и были осмотрены санитарами. Сообщалось, что организация уже подвергалась проверке и штрафам. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело на директора компании за нарушение норм утилизации. До 2 февраля свалка должна быть ликвидирована полностью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Тебенякском Белозерского округа (Курганская область) местный житель проник на несанкционированную свалку трупов и заявил, что они не вскрывались для взятия проб и исследований на наличие заболеваний. Информация об этом распространяется в местных группах в соцсетях. При этом, власти региона утверждают, что меры по ликвидации свалки биологических отходов принимаются. «Ветврач осматривает животных, проводит обязательно вскрытие, устанавливает причины смерти. Идут речи, что тут брались пробы с трупов животных. В этой куче трупов нет следов вскрытия и взятия образцов тканей и органов. Не отправлялось на исследования ничего», — заявил автор видео с канала «ИС „Белозерское“». Мужчина считает, что свалка является бомбой «замедленного действия». Также на видео показано, что перед входом на свалку, присутствует лента и объявление, которое информирует об ограничении доступа к месту. Ранее правительство Курганской области сообщало, что информация о том, что в Тебенякском не принимаются меры по ликвидации выявленной свалки и ее опасности недостоверны. Руководитель компании «Экоцентр», занимающейся утилизацией в разговоре с URA.RU отмечал, что все животные прошли контроль, имеют ветеринарно-сопроводительные документы и были осмотрены санитарами. Сообщалось, что организация уже подвергалась проверке и штрафам. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело на директора компании за нарушение норм утилизации. До 2 февраля свалка должна быть ликвидирована полностью.