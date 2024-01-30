30 января 2024

Курганец проник на свалку с трупами животных и утверждает, что их не обследовали. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница несанкционированной свалки и скотомогильник с Сибирской язвой (НЕОБРАБОТАННЫЕ). Свердловская область, поселок Рудный
Курганец не заметил следов взятия образцов биоматериалов у мертвых животных на несанкционированной свалке Фото:
новость из сюжета
Свалка трупов животных в Курганской области

В селе Тебенякском Белозерского округа (Курганская область) местный житель проник на несанкционированную свалку трупов и заявил, что они не вскрывались для взятия проб и исследований на наличие заболеваний. Информация об этом распространяется в местных группах в соцсетях. При этом, власти региона утверждают, что меры по ликвидации свалки биологических отходов принимаются.

«Ветврач осматривает животных, проводит обязательно вскрытие, устанавливает причины смерти. Идут речи, что тут брались пробы с трупов животных. В этой куче трупов нет следов вскрытия и взятия образцов тканей и органов. Не отправлялось на исследования ничего», — заявил автор видео с канала «ИС „Белозерское“». Мужчина считает, что свалка является бомбой «замедленного действия». Также на видео показано, что перед входом на свалку, присутствует лента и объявление, которое информирует об ограничении доступа к месту.

Ранее правительство Курганской области сообщало, что информация о том, что в Тебенякском не принимаются меры по ликвидации выявленной свалки и ее опасности недостоверны. Руководитель компании «Экоцентр», занимающейся утилизацией в разговоре с URA.RU отмечал, что все животные прошли контроль, имеют ветеринарно-сопроводительные документы и были осмотрены санитарами. Сообщалось, что организация уже подвергалась проверке и штрафам. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело на директора компании за нарушение норм утилизации. До 2 февраля свалка должна быть ликвидирована полностью.

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В селе Тебенякском Белозерского округа (Курганская область) местный житель проник на несанкционированную свалку трупов и заявил, что они не вскрывались для взятия проб и исследований на наличие заболеваний. Информация об этом распространяется в местных группах в соцсетях. При этом, власти региона утверждают, что меры по ликвидации свалки биологических отходов принимаются. «Ветврач осматривает животных, проводит обязательно вскрытие, устанавливает причины смерти. Идут речи, что тут брались пробы с трупов животных. В этой куче трупов нет следов вскрытия и взятия образцов тканей и органов. Не отправлялось на исследования ничего», — заявил автор видео с канала «ИС „Белозерское“». Мужчина считает, что свалка является бомбой «замедленного действия». Также на видео показано, что перед входом на свалку, присутствует лента и объявление, которое информирует об ограничении доступа к месту. Ранее правительство Курганской области сообщало, что информация о том, что в Тебенякском не принимаются меры по ликвидации выявленной свалки и ее опасности недостоверны. Руководитель компании «Экоцентр», занимающейся утилизацией в разговоре с URA.RU отмечал, что все животные прошли контроль, имеют ветеринарно-сопроводительные документы и были осмотрены санитарами. Сообщалось, что организация уже подвергалась проверке и штрафам. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело на директора компании за нарушение норм утилизации. До 2 февраля свалка должна быть ликвидирована полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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