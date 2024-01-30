Руководство ЦПКиО впервые озвучило планы по заброшенному парку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в Основинском парке впервые проведут Масленицу

31 января 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Основинский парк начнут наполнять событиями. Первое на очереди — Масленица Фото: Размик Закарян © URA.RU Команда Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского впервые публично заявила о своих планах по развитию Основинского парка в Екатеринбурге. Прежде всего, площадку будут развивать событийно — первое мероприятие здесь пройдет уже в марте, рассказал URA.RU директор парка Павел Зубакин. «В этом году мы хотим провести три Масленицы. В парке Маяковского, в парке „Уралмаш“ и планируем найти партнеров, которые помогут провести мероприятие в Основинском парке», — заявил Зубакин. Также он уточнил, что команда ЦПКиО будет болеть за площадку в Пионерском районе на голосовании о выделении на благоустройство федеральных денег. О том что, Основинским парком займется руководство ЦПКиО, стало ясно вечером 8 января. В этот день на входе в парк появилась табличка «Пойдем с нами!» — аналогичные обозначения ранее появлялись в парке Маяковского и летнем парке «Уралмаш». Об источниках финансовых вложений пока не сообщалось. В настоящий момент парк Маяковского пытается отбиться от претензий прокуратуры, которая требует расторгнуть действующие «агентские» договоры с коммерсантами, продающими в ЦПКиО еду и развлечения. При таком раскладе парк потеряет десятки миллионов рублей, ведь деньги будут уходить в городской бюджет.

Команда Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского впервые публично заявила о своих планах по развитию Основинского парка в Екатеринбурге. Прежде всего, площадку будут развивать событийно — первое мероприятие здесь пройдет уже в марте, рассказал URA.RU директор парка Павел Зубакин. «В этом году мы хотим провести три Масленицы. В парке Маяковского, в парке „Уралмаш“ и планируем найти партнеров, которые помогут провести мероприятие в Основинском парке», — заявил Зубакин. Также он уточнил, что команда ЦПКиО будет болеть за площадку в Пионерском районе на голосовании о выделении на благоустройство федеральных денег. О том что, Основинским парком займется руководство ЦПКиО, стало ясно вечером 8 января. В этот день на входе в парк появилась табличка «Пойдем с нами!» — аналогичные обозначения ранее появлялись в парке Маяковского и летнем парке «Уралмаш». Об источниках финансовых вложений пока не сообщалось. В настоящий момент парк Маяковского пытается отбиться от претензий прокуратуры, которая требует расторгнуть действующие «агентские» договоры с коммерсантами, продающими в ЦПКиО еду и развлечения. При таком раскладе парк потеряет десятки миллионов рублей, ведь деньги будут уходить в городской бюджет.