30 января 2024

Блогер из Екатеринбурга Русских собрала подписи, чтобы стать президентом

© Служба новостей «URA.RU»
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Аутлет Milano Moda. Екатеринбург, русских рада
Русских заявила о своем решении баллотироваться в президенты РФ в декабре 2023 года Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских собрала подписи, чтобы участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Об этом URA.RU сообщила юрист Светлана Корабель.

«Сегодня Рада сдает подписи в ЦИК, тогда будет понятно [какое точное количество собрано]», — рассказала Корабель. Девушке необходимо сдать документы 31 января до 18:00. Всего она должна была набрать 300 тысяч подписей.

Русских в середине декабря заявила о своем решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап. Блогер признавалась, что на победу в нынешней кампании она не надеется, но считает, что в следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.

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Блогер из Екатеринбурга Рада Русских собрала подписи, чтобы участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Об этом URA.RU сообщила юрист Светлана Корабель. «Сегодня Рада сдает подписи в ЦИК, тогда будет понятно [какое точное количество собрано]», — рассказала Корабель. Девушке необходимо сдать документы 31 января до 18:00. Всего она должна была набрать 300 тысяч подписей. Русских в середине декабря заявила о своем решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап. Блогер признавалась, что на победу в нынешней кампании она не надеется, но считает, что в следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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