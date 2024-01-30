Блогер из Екатеринбурга Русских собрала подписи, чтобы стать президентом

31 января 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Русских заявила о своем решении баллотироваться в президенты РФ в декабре 2023 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Блогер из Екатеринбурга Рада Русских собрала подписи, чтобы участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Об этом URA.RU сообщила юрист Светлана Корабель. «Сегодня Рада сдает подписи в ЦИК, тогда будет понятно [какое точное количество собрано]», — рассказала Корабель. Девушке необходимо сдать документы 31 января до 18:00. Всего она должна была набрать 300 тысяч подписей. Русских в середине декабря заявила о своем решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап. Блогер признавалась, что на победу в нынешней кампании она не надеется, но считает, что в следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских собрала подписи, чтобы участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Об этом URA.RU сообщила юрист Светлана Корабель. «Сегодня Рада сдает подписи в ЦИК, тогда будет понятно [какое точное количество собрано]», — рассказала Корабель. Девушке необходимо сдать документы 31 января до 18:00. Всего она должна была набрать 300 тысяч подписей. Русских в середине декабря заявила о своем решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап. Блогер признавалась, что на победу в нынешней кампании она не надеется, но считает, что в следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.