В МИД приняли скандал вокруг Залужного за агонию властей Украины

Захарова: ситуация вокруг Залужного похожа на агонию властей Украины
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова напомнила, Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти Фото:

Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ является агонией властей Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности. Там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она напомнила, что глава Украины Владимир Зеленский ранее избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти.

На Украине начали появляться слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так, украинский депутат Борислав Береза заявил, что Залужного уволили с должности. При этом в Минобороны Украины такую информацию опровергли. Тем не менее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко признался, что в офисе Зеленского обеспокоены тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления.

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Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ является агонией властей Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности. Там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она напомнила, что глава Украины Владимир Зеленский ранее избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти. На Украине начали появляться слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так, украинский депутат Борислав Береза заявил, что Залужного уволили с должности. При этом в Минобороны Украины такую информацию опровергли. Тем не менее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко признался, что в офисе Зеленского обеспокоены тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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