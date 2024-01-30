Политика Власть Экс-главе челябинского района Чистякову отменили приговор за взятку 31 января 2024 в 12:37 Размер текста - 17 + Сначала дело Виктора Чистякова вернули из суда первой инстанции, а теперь оно рассыпалось после апелляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обвинительный приговор по факту получения крупной взятки экс-главой Ашинского района Виктором Чистяковым отменен. Такое решение принял 31 января Челябинский областной суд. «В ходе рассмотрения в апелляционном порядке уголовного дела в отношении Виктора Чистякова приговор Ашинского городского суда от 24 июля 2023 года отменен. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. Чистяков руководил Ашинским районом с 2010 по 2015 годы, а затем работал заместителем главы. Задержали его в феврале 2022 года. Чиновника обвинили в получении крупной взятки от одного из предпринимателей за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Задержанию предшествовали проверка, проведенная Контрольно-счетной палатой региона. Расследование велось полгода. Затем дело в отношении Чистякова направили в суд, откуда вернули в октябре того же года из-за нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения. Однако в июле 2023 года Чистякова все же признали виновным, приговорив к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. Обвинительный приговор по факту получения крупной взятки экс-главой Ашинского района Виктором Чистяковым отменен. Такое решение принял 31 января Челябинский областной суд. «В ходе рассмотрения в апелляционном порядке уголовного дела в отношении Виктора Чистякова приговор Ашинского городского суда от 24 июля 2023 года отменен. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. Чистяков руководил Ашинским районом с 2010 по 2015 годы, а затем работал заместителем главы. Задержали его в феврале 2022 года. Чиновника обвинили в получении крупной взятки от одного из предпринимателей за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Задержанию предшествовали проверка, проведенная Контрольно-счетной палатой региона. Расследование велось полгода. Затем дело в отношении Чистякова направили в суд, откуда вернули в октябре того же года из-за нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения. Однако в июле 2023 года Чистякова все же признали виновным, приговорив к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям