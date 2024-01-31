Копейск получит грейдеры и другую технику для расчистки снежных завалов

31 января 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Дорожные службы Копейска усилят тяжелой техникой Фото: Илья Московец © URA.RU Копейск, город-спутник Челябинска, получит грейдеры и другую тяжелую дорожную технику для расчистки снежных завалов. Такое решение принял в ходе рабочей поездки в город губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает корреспондент URA.RU. «Выводы после большого снегопада сделаны и в Копейске. Со стороны области будет оказана необходимая поддержка», — заявил Текслер. В Копейск прибудут грейдеры, шнекороторы, трактор и погрузчики. Ранее жители Копейска пожаловались на обилие снега, накат и колею на месных дорогах, которые препятствуют работе общественного транспорта и приводят к многочисленным авариям. После снегопада жителям некоторых поселков пришлось нанимать трактор, чтобы съездить за продуктами. После этого мэрия начала регулярно размещать списки дорог, где уже прошел или планирует пройти грейдер.

Копейск, город-спутник Челябинска, получит грейдеры и другую тяжелую дорожную технику для расчистки снежных завалов. Такое решение принял в ходе рабочей поездки в город губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает корреспондент URA.RU. «Выводы после большого снегопада сделаны и в Копейске. Со стороны области будет оказана необходимая поддержка», — заявил Текслер. В Копейск прибудут грейдеры, шнекороторы, трактор и погрузчики. Ранее жители Копейска пожаловались на обилие снега, накат и колею на месных дорогах, которые препятствуют работе общественного транспорта и приводят к многочисленным авариям. После снегопада жителям некоторых поселков пришлось нанимать трактор, чтобы съездить за продуктами. После этого мэрия начала регулярно размещать списки дорог, где уже прошел или планирует пройти грейдер.