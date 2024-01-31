Ростех ответил на разнос Шойгу оборонного завода в Екатеринбурге

Ростех заявил о бесперебойных поставках в ответ на критику Шойгу «Уралтрансмаша»

31 января 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу обвинил конструктора «Уралтрансмаша» в затягивании сроков изготовления новой гаубицы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Предприятия Ростеха делают все, чтобы поставки техники на фронт шли бесперебойно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе корпорации, комментируя критику министра обороны Сергея Шойгу в адрес Уральского завода транспортного машиностроения (Екатеринбург, входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»). «Предприятия промышленности делают все возможное, чтобы бесперебойно, качественно и в срок осуществлять поставки необходимой техники в войска», — заявили в корпорации. Шойгу проинспектировал «Уралтрансмаш» 30 января. Он обвинил главного конструктора в затягивании сроков изготовления новой гаубицы «Коалиция СВ». «Кончайте валять дурака. Мы (Министерство обороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — заявил Шойгу. На фоне критики губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил часть совещаний. В областном минпроме заявили, что не знали о проблемах предприятия.

Предприятия Ростеха делают все, чтобы поставки техники на фронт шли бесперебойно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе корпорации, комментируя критику министра обороны Сергея Шойгу в адрес Уральского завода транспортного машиностроения (Екатеринбург, входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»). «Предприятия промышленности делают все возможное, чтобы бесперебойно, качественно и в срок осуществлять поставки необходимой техники в войска», — заявили в корпорации. Шойгу проинспектировал «Уралтрансмаш» 30 января. Он обвинил главного конструктора в затягивании сроков изготовления новой гаубицы «Коалиция СВ». «Кончайте валять дурака. Мы (Министерство обороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — заявил Шойгу. На фоне критики губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил часть совещаний. В областном минпроме заявили, что не знали о проблемах предприятия.