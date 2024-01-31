Со скандальной курганской свалки биоотходов грузовики вывозят трупы животных. Фото

31 января 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Курганская прокуратура следит за вывозом трупов животных со свалки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Курганской области следит за выполнением постановления об очистке свалки от биоотходов рядом с селом Тебенякским. В настоящее время трупы животных вывозит грузовой транспорт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Обнаружены в свободном доступе беспорядочно наваленные биологические отходы в значительном количестве, пластиковые емкости, полиэтиленовые и полипропиленовые немаркированные мешки с неустановленным содержимым… В настоящее время ответчиком принимаются меры по исполнению требований прокурора, осуществляется вывоз отходов», — сообщили в прокуратуре. На свалке, где были обнаружены трупы животных, работает спецтранспорт. Компания «ПК «Экоцентр», которую обязали вывезти биомусор, делает это при помощи грузовиков. Как рассказали в прокуратуре, ведомство следит за исполнением решения суда об устранении свалки. В отношении руководителя возбуждались административные дела, а также уголовное дело по факту нарушения правил обращения с экологически опасными отходами. Ранее URA.RU сообщало, что курганец, живущий рядом с опасной свалкой, проник внутрь. Он заявил, что на трупах животных нет следов взятия проб на наличие заболеваний. Мужчина считает биосвалку «бомбой замедленного действия», которая может принести негативные последствия. Со скандальной курганской биосвалки вывозят трупы животных фото: прокуратура Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Курганской области следит за выполнением постановления об очистке свалки от биоотходов рядом с селом Тебенякским. В настоящее время трупы животных вывозит грузовой транспорт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Обнаружены в свободном доступе беспорядочно наваленные биологические отходы в значительном количестве, пластиковые емкости, полиэтиленовые и полипропиленовые немаркированные мешки с неустановленным содержимым… В настоящее время ответчиком принимаются меры по исполнению требований прокурора, осуществляется вывоз отходов», — сообщили в прокуратуре. На свалке, где были обнаружены трупы животных, работает спецтранспорт. Компания «ПК «Экоцентр», которую обязали вывезти биомусор, делает это при помощи грузовиков. Как рассказали в прокуратуре, ведомство следит за исполнением решения суда об устранении свалки. В отношении руководителя возбуждались административные дела, а также уголовное дело по факту нарушения правил обращения с экологически опасными отходами. Ранее URA.RU сообщало, что курганец, живущий рядом с опасной свалкой, проник внутрь. Он заявил, что на трупах животных нет следов взятия проб на наличие заболеваний. Мужчина считает биосвалку «бомбой замедленного действия», которая может принести негативные последствия.