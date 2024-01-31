Прокуратура Курганской области следит за выполнением постановления об очистке свалки от биоотходов рядом с селом Тебенякским. В настоящее время трупы животных вывозит грузовой транспорт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Обнаружены в свободном доступе беспорядочно наваленные биологические отходы в значительном количестве, пластиковые емкости, полиэтиленовые и полипропиленовые немаркированные мешки с неустановленным содержимым… В настоящее время ответчиком принимаются меры по исполнению требований прокурора, осуществляется вывоз отходов», — сообщили в прокуратуре. На свалке, где были обнаружены трупы животных, работает спецтранспорт. Компания «ПК «Экоцентр», которую обязали вывезти биомусор, делает это при помощи грузовиков.
Как рассказали в прокуратуре, ведомство следит за исполнением решения суда об устранении свалки. В отношении руководителя возбуждались административные дела, а также уголовное дело по факту нарушения правил обращения с экологически опасными отходами.
Прокуратура Курганской области следит за выполнением постановления об очистке свалки от биоотходов рядом с селом Тебенякским. В настоящее время трупы животных вывозит грузовой транспорт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Обнаружены в свободном доступе беспорядочно наваленные биологические отходы в значительном количестве, пластиковые емкости, полиэтиленовые и полипропиленовые немаркированные мешки с неустановленным содержимым… В настоящее время ответчиком принимаются меры по исполнению требований прокурора, осуществляется вывоз отходов», — сообщили в прокуратуре. На свалке, где были обнаружены трупы животных, работает спецтранспорт. Компания «ПК «Экоцентр», которую обязали вывезти биомусор, делает это при помощи грузовиков. Как рассказали в прокуратуре, ведомство следит за исполнением решения суда об устранении свалки. В отношении руководителя возбуждались административные дела, а также уголовное дело по факту нарушения правил обращения с экологически опасными отходами. Ранее URA.RU сообщало, что курганец, живущий рядом с опасной свалкой, проник внутрь. Он заявил, что на трупах животных нет следов взятия проб на наличие заболеваний. Мужчина считает биосвалку «бомбой замедленного действия», которая может принести негативные последствия.