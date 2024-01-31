Экс-министр госбезопасности: на место главкома ВСУ может прийти главный враг ДНР

01 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Залужному нашли замену среди первых борцов, боровшихся с ополченцами ДНР Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кандидатом на место главкома ВСУ Валерия Залужного может стать бывший депутат Верховной Рады, генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. Об этом URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», экс-министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. Новость по теме На Украине начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО «Альтернативой является известный на Украине человек. Михаил Забродкий — это бывший командующий десантными, так называемыми аэромобильными, войсками. Человек, который учился в России и даже служил там, потом учился в США, командовал глубокими рейдами против ополчения. В 2014—2015 годах я его помню как одного из наших главных врагов, командующего 95-й бригадой. Он потом был депутатом Верховной Рады. Он очень идейный противник, который является реальной альтернативой Залужному», — сказал Андрей Пинчук. По его словам, в случае, если Забродский станет главкомом ВСУ, то изменения на фронте со стороны Украины будут связаны не с ним. «Это сложная комплексная история. Возможны изменения не благодаря тому, что Забродский возглавит ВСУ, а как раз благодаря тому, что вся политическая и военная конфигурация вокруг Украины изменится из-за выборов», — объяснил эксперт. Ранее экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что Залужного уволили. По данным зарубежных журналистов, ему предложили должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Претендентами на место главкома стали глава украинской разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Однако оба отказались от должности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидатом на место главкома ВСУ Валерия Залужного может стать бывший депутат Верховной Рады, генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. Об этом URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», экс-министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Альтернативой является известный на Украине человек. Михаил Забродкий — это бывший командующий десантными, так называемыми аэромобильными, войсками. Человек, который учился в России и даже служил там, потом учился в США, командовал глубокими рейдами против ополчения. В 2014—2015 годах я его помню как одного из наших главных врагов, командующего 95-й бригадой. Он потом был депутатом Верховной Рады. Он очень идейный противник, который является реальной альтернативой Залужному», — сказал Андрей Пинчук. По его словам, в случае, если Забродский станет главкомом ВСУ, то изменения на фронте со стороны Украины будут связаны не с ним. «Это сложная комплексная история. Возможны изменения не благодаря тому, что Забродский возглавит ВСУ, а как раз благодаря тому, что вся политическая и военная конфигурация вокруг Украины изменится из-за выборов», — объяснил эксперт. Ранее экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что Залужного уволили. По данным зарубежных журналистов, ему предложили должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Претендентами на место главкома стали глава украинской разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Однако оба отказались от должности.