На Украине начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО

Украинский политолог Вакаров: Буданов изменит тактику боев ВСУ

30 января 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пытается продвинуть новую мобилизацию через Залужного, сказал Владимир Олейник Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительственный кризис на Украине, связанный с кадровыми перестановками в окружении президента Украины Владимира Зеленского, осложнит ситуацию для украинской армии и даст возможность России провести наступление в зоне СВО. Об этом в беседе с URA.RU сообщил украинский политолог Василий Вакаров. Противоречия между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным длятся уже не первый месяц. Об увольнении главкома 29 января сообщил украинский депутат Борислав Береза. Минобороны страны это опровергло. Запрос в связи с появившейся информацией об отставке Залужного был направлен и в США. Однако в Министерстве обороны Америки отказались комментировать эту информацию. Спор о кадровых перестановках на Украине Новость по теме Журналист Цимбалюк*: новым главкомом ВСУ назначен Буданов «На Украине сейчас наметился правительственный кризис. Зеленский хочет сменить Залужного, как самого популярного политика в стране и его прямого конкурента. Главкома поддерживают „майданные силы“ в лице бывшего президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко, а также советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Что касается главы разведки Украины Кирилла Буданова, то его амбиции могут быть не удовлетворены, поскольку у него нет достаточной поддержки за рубежом. Кроме того, его назначение на место Залужного будет означать проведение армией ВСУ несвойственных ей диверсионных и специальных операций», — сказал Василий Вакаров. Американцы хотят поставить своих людей подле Зеленского, отметил политолог. «Госсекретарь США Энтони Блинкен давит на президента Украины Владимира Зеленского с целью установить в стране „правительство национального доверия“, а по-простому — сменить как премьера, так и многих членов правительства. На место премьера Дениса Шмыгаля хотят поставить Оксану Маркарову — посла Украины в США. Зеленский упирается и не хочет смены удобного ему Шмыгаля. Вся эта ситуация означает одно: для ВСУ на фронтах ситуация будет осложняться, а для российской армии появится возможность успешного наступления», — объяснил эксперт. Замена Залужного может изменить тактику ведения боевых действий, подчеркнул URA.RU экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. «Украинские источники говорят о том, что если уберут главкома, то на его место хотят поставить Буданова, но многие их эксперты уверены, что это будет катастрофа. Дело в том, что он абсолютно не имеет опыта управления войсками, больше взвода нигде не управлял. Разведка и вооруженные силы — это разные структуры. Акцент делается не на наступление, а, наоборот, на оборонный террор. В части террора Буданов крупный специалист», — добавил собеседник агентства. Закон о мобилизации на Украине Новость по теме Военкор Коц назвал признак заканчивающихся резервов ВСУ Зеленский пытался убедить Залужного выступить с трибуны парламента с законом о мобилизации 500 тысяч человек, рассказал Олейник. Так он хотел убить одним выстрелом двух зайцев, избавившись от главкома с помощью взрывоопасного законопроекта, и продвинуть документ. «Он будет рассматриваться в феврале. Понятно, что закон о мобилизации — самый непопулярный. Он должен быть президентским, но Зеленский хочет с этой темы уйти. Если этот закон пройдет в текущем виде, то это будет прямым нарушением Конституции Украины. Все гражданское население возненавидит главкома», — объяснил собеседник агентства. Военные будут недовольны, если проект не пройдет, считает эксперт. «Если же закон не примут, а шансы очень большие, что не поддержат депутаты, то Залужного возненавидит армия. Дело в том, что он предполагает частичную ротацию. На фронте уже устали, ждут хотя бы 200-300 тысяч человек, чтобы можно было кем-то заменить солдат. Когда они увидят, что главнокомандующий не сумел убедить принять закон, то армия будет недовольна», — подчеркнул экс-депутат. Залужный не согласился с Зеленским, тогда ему и было предложено написать рапорт об отставке, продолжил Олейник. «Главком отказался, вернулся к себе в штаб и доложил обо всем своим подчиненным. Залужный не в штате Минобороны Зеленского, он в штате Пентагона. Он связывает свое будущее с американцами. Администрация президента Украины понимает, что сегодня увольнение главкома не пройдет без последствий для самого Зеленского, оно вызовет недовольство в армии и у гражданского населения», — объяснил специалист. Что мешает отправить Залужного в отставку Новость по теме Депутат Рады Гончаренко раскрыл детали увольнения Залужного Для президента Украины идея расправиться с очередным своим политическим оппонентом не нова, сказал бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. «Он точно так же поступал с другими. На кого-то заводил уголовное дела, кого-то увольнял, кого-то преследовал, кого-то изгонял из страны. Он пытается реализовать примитивную схему безальтернативности выбора американцев. Он понимает, что в конечном счете они будут определять, кто будет будущим президентом Украины. В этом плане на данный момент у него возникла проблема с Залужным. Потому что рейтинг главнокомандующего растет, а рейтинг действующего президента падает», — отметил собеседник URA.RU. Зеленский не может просто убрать Залужного, подчеркнул Килинкаров. «Он видимо, оценив силу авторитета должности, решил, что можно просто уволить главкома и вопрос с оппонентом будет решен. На самом деле это так не работает. Я уверен, что, приглашая на встречу Залужного, у него было достаточно компромата на него. В конечном итоге заявление „по собственному желанию“ он не написал. Он не мог этого сделать, потому что в период военных действий рапорт главнокомандующего об отставке рассматривался бы в армии как дезертирство. Это для Зеленского был бы идеальный вариант», — продолжил экс-депутат. США бы не одобрили увольнение главкома, считает Килинкаров. «Такого права у Зеленского нет, потому что Залужный это тоже кандидатура Соединенных Штатов Америки. Он работает напрямую с главой Пентагона Ллойдом Остином и со всеми военными ведомствами США. Попытка или желание Зеленского без согласования уволить Залужного рассматривалась как серьезный вызов со всеми вытекающими последствиями», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительственный кризис на Украине, связанный с кадровыми перестановками в окружении президента Украины Владимира Зеленского, осложнит ситуацию для украинской армии и даст возможность России провести наступление в зоне СВО. Об этом в беседе с URA.RU сообщил украинский политолог Василий Вакаров. Противоречия между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным длятся уже не первый месяц. Об увольнении главкома 29 января сообщил украинский депутат Борислав Береза. Минобороны страны это опровергло. Запрос в связи с появившейся информацией об отставке Залужного был направлен и в США. Однако в Министерстве обороны Америки отказались комментировать эту информацию. «На Украине сейчас наметился правительственный кризис. Зеленский хочет сменить Залужного, как самого популярного политика в стране и его прямого конкурента. Главкома поддерживают „майданные силы“ в лице бывшего президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко, а также советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Что касается главы разведки Украины Кирилла Буданова, то его амбиции могут быть не удовлетворены, поскольку у него нет достаточной поддержки за рубежом. Кроме того, его назначение на место Залужного будет означать проведение армией ВСУ несвойственных ей диверсионных и специальных операций», — сказал Василий Вакаров. Американцы хотят поставить своих людей подле Зеленского, отметил политолог. «Госсекретарь США Энтони Блинкен давит на президента Украины Владимира Зеленского с целью установить в стране „правительство национального доверия“, а по-простому — сменить как премьера, так и многих членов правительства. На место премьера Дениса Шмыгаля хотят поставить Оксану Маркарову — посла Украины в США. Зеленский упирается и не хочет смены удобного ему Шмыгаля. Вся эта ситуация означает одно: для ВСУ на фронтах ситуация будет осложняться, а для российской армии появится возможность успешного наступления», — объяснил эксперт. Замена Залужного может изменить тактику ведения боевых действий, подчеркнул URA.RU экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. «Украинские источники говорят о том, что если уберут главкома, то на его место хотят поставить Буданова, но многие их эксперты уверены, что это будет катастрофа. Дело в том, что он абсолютно не имеет опыта управления войсками, больше взвода нигде не управлял. Разведка и вооруженные силы — это разные структуры. Акцент делается не на наступление, а, наоборот, на оборонный террор. В части террора Буданов крупный специалист», — добавил собеседник агентства. Зеленский пытался убедить Залужного выступить с трибуны парламента с законом о мобилизации 500 тысяч человек, рассказал Олейник. Так он хотел убить одним выстрелом двух зайцев, избавившись от главкома с помощью взрывоопасного законопроекта, и продвинуть документ. «Он будет рассматриваться в феврале. Понятно, что закон о мобилизации — самый непопулярный. Он должен быть президентским, но Зеленский хочет с этой темы уйти. Если этот закон пройдет в текущем виде, то это будет прямым нарушением Конституции Украины. Все гражданское население возненавидит главкома», — объяснил собеседник агентства. Военные будут недовольны, если проект не пройдет, считает эксперт. «Если же закон не примут, а шансы очень большие, что не поддержат депутаты, то Залужного возненавидит армия. Дело в том, что он предполагает частичную ротацию. На фронте уже устали, ждут хотя бы 200-300 тысяч человек, чтобы можно было кем-то заменить солдат. Когда они увидят, что главнокомандующий не сумел убедить принять закон, то армия будет недовольна», — подчеркнул экс-депутат. Залужный не согласился с Зеленским, тогда ему и было предложено написать рапорт об отставке, продолжил Олейник. «Главком отказался, вернулся к себе в штаб и доложил обо всем своим подчиненным. Залужный не в штате Минобороны Зеленского, он в штате Пентагона. Он связывает свое будущее с американцами. Администрация президента Украины понимает, что сегодня увольнение главкома не пройдет без последствий для самого Зеленского, оно вызовет недовольство в армии и у гражданского населения», — объяснил специалист. Для президента Украины идея расправиться с очередным своим политическим оппонентом не нова, сказал бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. «Он точно так же поступал с другими. На кого-то заводил уголовное дела, кого-то увольнял, кого-то преследовал, кого-то изгонял из страны. Он пытается реализовать примитивную схему безальтернативности выбора американцев. Он понимает, что в конечном счете они будут определять, кто будет будущим президентом Украины. В этом плане на данный момент у него возникла проблема с Залужным. Потому что рейтинг главнокомандующего растет, а рейтинг действующего президента падает», — отметил собеседник URA.RU. Зеленский не может просто убрать Залужного, подчеркнул Килинкаров. «Он видимо, оценив силу авторитета должности, решил, что можно просто уволить главкома и вопрос с оппонентом будет решен. На самом деле это так не работает. Я уверен, что, приглашая на встречу Залужного, у него было достаточно компромата на него. В конечном итоге заявление „по собственному желанию“ он не написал. Он не мог этого сделать, потому что в период военных действий рапорт главнокомандующего об отставке рассматривался бы в армии как дезертирство. Это для Зеленского был бы идеальный вариант», — продолжил экс-депутат. США бы не одобрили увольнение главкома, считает Килинкаров. «Такого права у Зеленского нет, потому что Залужный это тоже кандидатура Соединенных Штатов Америки. Он работает напрямую с главой Пентагона Ллойдом Остином и со всеми военными ведомствами США. Попытка или желание Зеленского без согласования уволить Залужного рассматривалась как серьезный вызов со всеми вытекающими последствиями», — заключил эксперт.