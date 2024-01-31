Мэр из ЯНАО посетил спортобъект, от которого остались только несущие стены. Видео

01 февраля 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

В спорткомплексе «Геолог» в Тарко-Сале идет капитальный ремонт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин проинспектировал капремонт спорткомплекса «Геолог» в Тарко-Сале. В здании демонтировано все до кирпича, сообщил глава муниципалитета в своих социальных сетях. «Проинспектировал ход капитального ремонта КСК „Геолог“. Из всего здания в нетронутом виде здесь остались только несущие стены. Внутри все демонтировано до кирпича», — написал Колодин в своем telegram-канале. Как отметил глава района, предстоит большой объем работы, чтобы сделать объект комфортным и современным. Будут заменены инженерные коммуникации, система вентиляции. Также отремонтируют фасад и кровлю.

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин проинспектировал капремонт спорткомплекса «Геолог» в Тарко-Сале. В здании демонтировано все до кирпича, сообщил глава муниципалитета в своих социальных сетях. «Проинспектировал ход капитального ремонта КСК „Геолог“. Из всего здания в нетронутом виде здесь остались только несущие стены. Внутри все демонтировано до кирпича», — написал Колодин в своем telegram-канале. Как отметил глава района, предстоит большой объем работы, чтобы сделать объект комфортным и современным. Будут заменены инженерные коммуникации, система вентиляции. Также отремонтируют фасад и кровлю.