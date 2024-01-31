В спорткомплексе «Геолог» в Тарко-Сале идет капитальный ремонт
Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин проинспектировал капремонт спорткомплекса «Геолог» в Тарко-Сале. В здании демонтировано все до кирпича, сообщил глава муниципалитета в своих социальных сетях.
«Проинспектировал ход капитального ремонта КСК „Геолог“. Из всего здания в нетронутом виде здесь остались только несущие стены. Внутри все демонтировано до кирпича», — написал Колодин в своем telegram-канале.
Как отметил глава района, предстоит большой объем работы, чтобы сделать объект комфортным и современным. Будут заменены инженерные коммуникации, система вентиляции. Также отремонтируют фасад и кровлю.
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