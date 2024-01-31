31 января 2024

Мэр из ЯНАО посетил спортобъект, от которого остались только несущие стены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы на улице Рощинская. Екатеринбург, строительство здания, рабочий, стройка
В спорткомплексе «Геолог» в Тарко-Сале идет капитальный ремонт Фото:

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин проинспектировал капремонт спорткомплекса «Геолог» в Тарко-Сале. В здании демонтировано все до кирпича, сообщил глава муниципалитета в своих социальных сетях.

«Проинспектировал ход капитального ремонта КСК „Геолог“. Из всего здания в нетронутом виде здесь остались только несущие стены. Внутри все демонтировано до кирпича», — написал Колодин в своем telegram-канале.

Как отметил глава района, предстоит большой объем работы, чтобы сделать объект комфортным и современным. Будут заменены инженерные коммуникации, система вентиляции. Также отремонтируют фасад и кровлю.

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Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин проинспектировал капремонт спорткомплекса «Геолог» в Тарко-Сале. В здании демонтировано все до кирпича, сообщил глава муниципалитета в своих социальных сетях. «Проинспектировал ход капитального ремонта КСК „Геолог“. Из всего здания в нетронутом виде здесь остались только несущие стены. Внутри все демонтировано до кирпича», — написал Колодин в своем telegram-канале. Как отметил глава района, предстоит большой объем работы, чтобы сделать объект комфортным и современным. Будут заменены инженерные коммуникации, система вентиляции. Также отремонтируют фасад и кровлю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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