Отбывающего срок за взятки экс-директора курганского лесопожарного центра будут снова судить

В суде Кургана рассмотрят новое дело на экс-главу лесопожарного центра Шестакова

Экс-главу курганского центра будут судить за махинации по госзаказу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский городской суд вернулось уголовное дело в отношении экс-руководителя ГБУ «Курганский лесопожарный центр» Михаила Шестакова. Осужденного за взятки экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при закупках техники для учреждения. Информация об этом появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Шестаков Михаил Михайлович. Ст. 286 ч.3 УК РФ (превышение должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору)», — информирует картотека городского суда Кургана. Вместе с бывшим чиновником, уже осужденным за взятки, по делу проходят бывший юрисконсульт лесопожарного центра и предприниматель, которых обвиняют в мошенничестве.

Обвинение поступило в горсуд после его доработки в прокуратуре. Экс-чиновник и его подельники уже были признаны виновными в махинациях при закупе техники в лесопопожарный центр с ущербом более 17 млн рублей. Шестаков с учетом имеющегося наказания за взяточничество был приговорен к девяти годам колонии строгого режима, другие участники процесса получили четырехлетние сроки. Однако апелляционный суд постановил приговор отменить и направить дело на доработку в следственные органы.

Редакция обратилась за комментариями в областную прокуратуру. В ведомстве подтвердили, что уголовное дело было направлено в суд с прежним объемом обвинения. Исключением стала переквалификация обвинения Шестакову на превышение должностных полномочий вместо злоупотребления.

Ранее URA.RU сообщало, что осужденному за взятки экс-директору курганского леспожцентра вынесли приговор по делу о махинациях на десятки миллионов рублей. Участники аферы пытались закупить некачественную технику на бюджетные средства по нацпрограмме.