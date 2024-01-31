Претендент на пост мэра Кургана Хачатурян хочет изменить транспортную реформу

01 февраля 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Претендент на пост главы Армэн Хачатурян считает, что, в первую очередь, нужно разобраться с транспортной реформой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Претендент на пост главы Кургана Армэн Хачатурян, если станет руководителям города, хочет подкорректировать транспортную реформу. Об этом он рассказал URA.RU. «Есть и обращения граждан в связи с тем, что не совсем удобно выстроены маршруты после проведения реформы. Поэтому здесь нужно поработать в первую очередь. Нужно посмотреть, что можно сделать», — сообщил Хачатурян. Также он считает, что в городе не везде хорошо работает вывоз мусора. Помимо этого, новому главе, по его мнению, нужно обратить внимание на проблему создания новых рабочих мест в секторе малого бизнеса. Он заявил, что нужно попытаться остановиться отток населения из города. По его словам, плюс Кургана — в его небольших размерах, легкой транспортной доступности, и поэтому руководителю города нужно постараться минимизировать пробки на дорогах. Также он готов продолжать работу, которая уже ведется властями. «Планирую, если получится стать главой, очень активно работать с депутатским корпусом, общественностью, ТСЖ, общественными организациями», — добавил Хачатурян Бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Кургана 31 января. Также на пост главы претендует советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин. Претенденты могут заявиться на конкурс в Кургане до 9 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Претендент на пост главы Кургана Армэн Хачатурян, если станет руководителям города, хочет подкорректировать транспортную реформу. Об этом он рассказал URA.RU. «Есть и обращения граждан в связи с тем, что не совсем удобно выстроены маршруты после проведения реформы. Поэтому здесь нужно поработать в первую очередь. Нужно посмотреть, что можно сделать», — сообщил Хачатурян. Также он считает, что в городе не везде хорошо работает вывоз мусора. Помимо этого, новому главе, по его мнению, нужно обратить внимание на проблему создания новых рабочих мест в секторе малого бизнеса. Он заявил, что нужно попытаться остановиться отток населения из города. По его словам, плюс Кургана — в его небольших размерах, легкой транспортной доступности, и поэтому руководителю города нужно постараться минимизировать пробки на дорогах. Также он готов продолжать работу, которая уже ведется властями. «Планирую, если получится стать главой, очень активно работать с депутатским корпусом, общественностью, ТСЖ, общественными организациями», — добавил Хачатурян Бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Кургана 31 января. Также на пост главы претендует советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин. Претенденты могут заявиться на конкурс в Кургане до 9 февраля.