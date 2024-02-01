Экс-замгубернатора Курганской области Кокорина нашла работу в Челябинске. Инсайд

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Круглый стол по ординатуре. Курган, кокорина лариса
Лариса Кокорина возглавит челябинский Росздравнадзор Фото:

Бывшего заместителя губернатора Курганской области Ларису Кокорину согласовали на должность руководителя Росздравнадзора по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные со сферой здравоохранения.

«Кокорина в ближайшее время возглавит челябинский Росздравнадзор. Ее кандидатура согласована», — рассказывают источники. Кокорина ответила URA.RU, что пока не может комментировать информацию по теме. В приемной Росздравнадзора URA.RU объяснили, что ведомство возглавляет врио руководителя Любовь Бобрышева, и информацией о ее смене не располагают.

Пост замгубернатора Кокорина занимала с сентября 2020 года по февраль 2023 года. До этого она возглавляла депздрав. После ухода с поста заместителя она до октября была советником губернатора по социальным вопросам.

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Бывшего заместителя губернатора Курганской области Ларису Кокорину согласовали на должность руководителя Росздравнадзора по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные со сферой здравоохранения. «Кокорина в ближайшее время возглавит челябинский Росздравнадзор. Ее кандидатура согласована», — рассказывают источники. Кокорина ответила URA.RU, что пока не может комментировать информацию по теме. В приемной Росздравнадзора URA.RU объяснили, что ведомство возглавляет врио руководителя Любовь Бобрышева, и информацией о ее смене не располагают. Пост замгубернатора Кокорина занимала с сентября 2020 года по февраль 2023 года. До этого она возглавляла депздрав. После ухода с поста заместителя она до октября была советником губернатора по социальным вопросам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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