Бывшего заместителя губернатора Курганской области Ларису Кокорину согласовали на должность руководителя Росздравнадзора по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные со сферой здравоохранения.
«Кокорина в ближайшее время возглавит челябинский Росздравнадзор. Ее кандидатура согласована», — рассказывают источники. Кокорина ответила URA.RU, что пока не может комментировать информацию по теме. В приемной Росздравнадзора URA.RU объяснили, что ведомство возглавляет врио руководителя Любовь Бобрышева, и информацией о ее смене не располагают.
Пост замгубернатора Кокорина занимала с сентября 2020 года по февраль 2023 года. До этого она возглавляла депздрав. После ухода с поста заместителя она до октября была советником губернатора по социальным вопросам.
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