Экс-замгубернатора Курганской области Кокорина нашла работу в Челябинске. Инсайд

01 февраля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Лариса Кокорина возглавит челябинский Росздравнадзор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего заместителя губернатора Курганской области Ларису Кокорину согласовали на должность руководителя Росздравнадзора по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные со сферой здравоохранения. «Кокорина в ближайшее время возглавит челябинский Росздравнадзор. Ее кандидатура согласована», — рассказывают источники. Кокорина ответила URA.RU, что пока не может комментировать информацию по теме. В приемной Росздравнадзора URA.RU объяснили, что ведомство возглавляет врио руководителя Любовь Бобрышева, и информацией о ее смене не располагают. Пост замгубернатора Кокорина занимала с сентября 2020 года по февраль 2023 года. До этого она возглавляла депздрав. После ухода с поста заместителя она до октября была советником губернатора по социальным вопросам.

Бывшего заместителя губернатора Курганской области Ларису Кокорину согласовали на должность руководителя Росздравнадзора по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные со сферой здравоохранения. «Кокорина в ближайшее время возглавит челябинский Росздравнадзор. Ее кандидатура согласована», — рассказывают источники. Кокорина ответила URA.RU, что пока не может комментировать информацию по теме. В приемной Росздравнадзора URA.RU объяснили, что ведомство возглавляет врио руководителя Любовь Бобрышева, и информацией о ее смене не располагают. Пост замгубернатора Кокорина занимала с сентября 2020 года по февраль 2023 года. До этого она возглавляла депздрав. После ухода с поста заместителя она до октября была советником губернатора по социальным вопросам.