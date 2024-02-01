Тюменцы, уехавшие в другие регионы, выберут президента по особой схеме

Игорь Халин: тюменцам доступен сервис «Мобильный избиратель»
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Халин. Тюмень , халин игорь
Игорь Халин рассказал о возможностях сервиса для голосования не по прописке Фото:

Жители Тюменской области, которые в дни президентских выборов будут находиться не по адресу прописки, смогут проголосовать на любом избирательном участке в РФ, заранее подав заявку через сервис «Мобильный избиратель». Об этом на пресс-конференции рассказал глава тюменского избиркома Игорь Халин.

«С 29 января работает проект „Мобильный избиратель“, то есть организация голосования граждан по месту их пребывания [а не прописки] в период 15—17 марта. Если человек, знает, что не сможет прийти на свой родной избирательный участок, то можно подать заявление и проголосовать по месту своего фактического нахождения», — рассказал Игорь Халин.

Заявления от тюменцев будут принимать до 11 марта. Подать их можно тремя способами:

  • лично в любую избирательную комиссию: по будням с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00;
  • через МФЦ;
  • через портал госуслуг.

По состоянию на 1 февраля таким правом уже воспользовались более 350 жителей Тюменской области. Более 300 из них подали заявления через госуслуги.

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Жители Тюменской области, которые в дни президентских выборов будут находиться не по адресу прописки, смогут проголосовать на любом избирательном участке в РФ, заранее подав заявку через сервис «Мобильный избиратель». Об этом на пресс-конференции рассказал глава тюменского избиркома Игорь Халин. «С 29 января работает проект „Мобильный избиратель“, то есть организация голосования граждан по месту их пребывания [а не прописки] в период 15—17 марта. Если человек, знает, что не сможет прийти на свой родной избирательный участок, то можно подать заявление и проголосовать по месту своего фактического нахождения», — рассказал Игорь Халин. Заявления от тюменцев будут принимать до 11 марта. Подать их можно тремя способами: По состоянию на 1 февраля таким правом уже воспользовались более 350 жителей Тюменской области. Более 300 из них подали заявления через госуслуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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