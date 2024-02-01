Тюменцы, уехавшие в другие регионы, выберут президента по особой схеме

Жители Тюменской области, которые в дни президентских выборов будут находиться не по адресу прописки, смогут проголосовать на любом избирательном участке в РФ, заранее подав заявку через сервис «Мобильный избиратель». Об этом на пресс-конференции рассказал глава тюменского избиркома Игорь Халин.
«С 29 января работает проект „Мобильный избиратель“, то есть организация голосования граждан по месту их пребывания [а не прописки] в период 15—17 марта. Если человек, знает, что не сможет прийти на свой родной избирательный участок, то можно подать заявление и проголосовать по месту своего фактического нахождения», — рассказал Игорь Халин.
Заявления от тюменцев будут принимать до 11 марта. Подать их можно тремя способами:
- лично в любую избирательную комиссию: по будням с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00;
- через МФЦ;
- через портал госуслуг.
По состоянию на 1 февраля таким правом уже воспользовались более 350 жителей Тюменской области. Более 300 из них подали заявления через госуслуги.
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