С пермского бизнесмена Оснадчука, оскорбившего участников СВО, взыскали долги

Арбитражные суды вынесли решения в пользу истцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражные суды взыскали долги за коммунальные услуги и товар с пермского бизнесмена Романа Оснадчука, уехавшего из РФ после публичного оскорбления участников СВО. С исковыми требованиями о погашении задолженностей предпринимателя в суды ранее обращались ПАО «Т Плюс», ООО «Березниковская водоснабжающая компания» и ООО «Тымлатский рыбокомбинат».

«Арбитражный суд Камчатского края решил иск удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя Оснадчука Романа Юрьевича в пользу ООО „Тымлатский рыбокомбинат“ 119 тысяч рублей», — сообщается в судебной картотеке. В документах также содержатся решения Арбитражного суда Пермского края. Он удовлетворил иск о взыскании с Романа Оснадчука в пользу ПАО «Т Плюс» 21,2 тысячи рублей. В пользу ООО «Березниковская водоснабжающая компания» судом было взыскано четыре тысячи рублей.

Бизнесмен Роман Оснадчук занимался в Пермском крае торговлей рыбой и морепродуктами. Осенью 2022 года в социальные сети попало видео, на котором Оснадчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил мобилизованных участников спецоперации. После этого неизвестные лица разбили и подожгли торговые точки бизнесмена в Березниках, а сам он вскоре выставил свой бизнес на продажу и уехал из России.