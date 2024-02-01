С пермского бизнесмена Оснадчука, оскорбившего участников СВО, взыскали долги

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Арбитражные суды вынесли решения в пользу истцов Фото:

Арбитражные суды взыскали долги за коммунальные услуги и товар с пермского бизнесмена Романа Оснадчука, уехавшего из РФ после публичного оскорбления участников СВО. С исковыми требованиями о погашении задолженностей предпринимателя в суды ранее обращались ПАО «Т Плюс», ООО «Березниковская водоснабжающая компания» и ООО «Тымлатский рыбокомбинат».

«Арбитражный суд Камчатского края решил иск удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя Оснадчука Романа Юрьевича в пользу ООО „Тымлатский рыбокомбинат“ 119 тысяч рублей», — сообщается в судебной картотеке. В документах также содержатся решения Арбитражного суда Пермского края. Он удовлетворил иск о взыскании с Романа Оснадчука в пользу ПАО «Т Плюс» 21,2 тысячи рублей. В пользу ООО «Березниковская водоснабжающая компания» судом было взыскано четыре тысячи рублей.

Бизнесмен Роман Оснадчук занимался в Пермском крае торговлей рыбой и морепродуктами. Осенью 2022 года в социальные сети попало видео, на котором Оснадчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил мобилизованных участников спецоперации. После этого неизвестные лица разбили и подожгли торговые точки бизнесмена в Березниках, а сам он вскоре выставил свой бизнес на продажу и уехал из России.

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Арбитражные суды взыскали долги за коммунальные услуги и товар с пермского бизнесмена Романа Оснадчука, уехавшего из РФ после публичного оскорбления участников СВО. С исковыми требованиями о погашении задолженностей предпринимателя в суды ранее обращались ПАО «Т Плюс», ООО «Березниковская водоснабжающая компания» и ООО «Тымлатский рыбокомбинат». «Арбитражный суд Камчатского края решил иск удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя Оснадчука Романа Юрьевича в пользу ООО „Тымлатский рыбокомбинат“ 119 тысяч рублей», — сообщается в судебной картотеке. В документах также содержатся решения Арбитражного суда Пермского края. Он удовлетворил иск о взыскании с Романа Оснадчука в пользу ПАО «Т Плюс» 21,2 тысячи рублей. В пользу ООО «Березниковская водоснабжающая компания» судом было взыскано четыре тысячи рублей. Бизнесмен Роман Оснадчук занимался в Пермском крае торговлей рыбой и морепродуктами. Осенью 2022 года в социальные сети попало видео, на котором Оснадчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил мобилизованных участников спецоперации. После этого неизвестные лица разбили и подожгли торговые точки бизнесмена в Березниках, а сам он вскоре выставил свой бизнес на продажу и уехал из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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