В Тюменской области мужчина изнасиловал в поезде 15-летнюю девушку

01 февраля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Пострадавшая и обвиняемый ехали из Сургута в Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В уватском районе Тюменской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю попутчицу в купе поезда. Об этом сообщает на официальнмо сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Уватский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека. Он обвиняется в совершении изнасилования несовершеннолетней», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда «Сургут-Екатеринбург». В поезде встретил двух 15-летних девушек. По данным пресс-службы судебной системы, одну из них мужчина изнасиловал, а с другой совершил иные действия сексуального характера. Обвиняемого будут содержать под стражей до 11 марта 2024 года.

В уватском районе Тюменской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю попутчицу в купе поезда. Об этом сообщает на официальнмо сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Уватский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека. Он обвиняется в совершении изнасилования несовершеннолетней», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда «Сургут-Екатеринбург». В поезде встретил двух 15-летних девушек. По данным пресс-службы судебной системы, одну из них мужчина изнасиловал, а с другой совершил иные действия сексуального характера. Обвиняемого будут содержать под стражей до 11 марта 2024 года.