В Тюменской области мужчина изнасиловал в поезде 15-летнюю девушку

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Железнодорожный вокзал. Курган, чай, железнодорожный вокзал, пассажиры, купе, подстаканник, поезд, вагон поезда
Пострадавшая и обвиняемый ехали из Сургута в Екатеринбург Фото:

В уватском районе Тюменской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю попутчицу в купе поезда. Об этом сообщает на официальнмо сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Уватский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека. Он обвиняется в совершении изнасилования несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

Известно, что обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда «Сургут-Екатеринбург». В поезде встретил двух 15-летних девушек. По данным пресс-службы судебной системы, одну из них мужчина изнасиловал, а с другой совершил иные действия сексуального характера. Обвиняемого будут содержать под стражей до 11 марта 2024 года.

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В уватском районе Тюменской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю попутчицу в купе поезда. Об этом сообщает на официальнмо сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Уватский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека. Он обвиняется в совершении изнасилования несовершеннолетней», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда «Сургут-Екатеринбург». В поезде встретил двух 15-летних девушек. По данным пресс-службы судебной системы, одну из них мужчина изнасиловал, а с другой совершил иные действия сексуального характера. Обвиняемого будут содержать под стражей до 11 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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