Звезда «Уральских пельменей» рассказал, как чуть не стал кандидатом в президенты

Сергея Ершова приглашали участвовать в выборах президента

01 февраля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Сергей Ершов посчитал, что Актер «даже в подметки не годится» крупным политикам Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Участник «Уральских пельменей» Сергей Ершов несколько лет назад чуть не стал кандидатом в президенты — ему поступило такое предложение от знакомого. Об этом он рассказал в интервью ведущему Андрею Пределину на его YouTube-канале. «У меня есть товарищ. Он как-то раз сказал: „Сергей, можно тебя пригласить с женой на ужин? У меня к вам дело есть“. Мы пришли, говорит: „Хочу, Сергей, тебе предложить баллотироваться в президенты“. Мы вот так вот глазами [хлопаем]. У него вот такая программа — все по пунктам прописано: какой там электорат, как там все поддерживается, откуда брать деньги», — вспоминает Ершов. Но от воплощения идеи он отказался по ряду причин: участие в съемках сериала «Реальные пацаны» и шоу «Уральские пельмени». Кроме этого, Сергей понял, что, по его мнению, он не умеет говорить так, как это делают политики на дебатах. «Я волей-неволей тоже представлял, что там стою. Если бы он меня уговорил, я бы тоже там стоял. Я понял, что меня там вынесли бы сразу. Честно скажу, даже не хочу лезть туда, вот людям нравится этим заниматься, пусть [занимаются]», — вспомнил Сергей Ершов. Актер не стал заявляться на президентские выборы, но это сделала другая екатеринбурженка в 2024 году — бьюти-блогер Рада Русских. Девушка собрала 300 тысяч подписей, чтобы участвовать в выборах президента России в марте. Блогер признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что в будущем у нее есть все шансы стать главой России. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участник «Уральских пельменей» Сергей Ершов несколько лет назад чуть не стал кандидатом в президенты — ему поступило такое предложение от знакомого. Об этом он рассказал в интервью ведущему Андрею Пределину на его YouTube-канале. «У меня есть товарищ. Он как-то раз сказал: „Сергей, можно тебя пригласить с женой на ужин? У меня к вам дело есть“. Мы пришли, говорит: „Хочу, Сергей, тебе предложить баллотироваться в президенты“. Мы вот так вот глазами [хлопаем]. У него вот такая программа — все по пунктам прописано: какой там электорат, как там все поддерживается, откуда брать деньги», — вспоминает Ершов. Но от воплощения идеи он отказался по ряду причин: участие в съемках сериала «Реальные пацаны» и шоу «Уральские пельмени». Кроме этого, Сергей понял, что, по его мнению, он не умеет говорить так, как это делают политики на дебатах. «Я волей-неволей тоже представлял, что там стою. Если бы он меня уговорил, я бы тоже там стоял. Я понял, что меня там вынесли бы сразу. Честно скажу, даже не хочу лезть туда, вот людям нравится этим заниматься, пусть [занимаются]», — вспомнил Сергей Ершов. Актер не стал заявляться на президентские выборы, но это сделала другая екатеринбурженка в 2024 году — бьюти-блогер Рада Русских. Девушка собрала 300 тысяч подписей, чтобы участвовать в выборах президента России в марте. Блогер признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что в будущем у нее есть все шансы стать главой России. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.