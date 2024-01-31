Бьюти-блогер Русских принесла в ЦИК коробки с подписями, чтобы стать президентом. Фото

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Сбор подписей за отставку Евгении Умниковой в "Мамуле". Екатеринбург
Собрала ли Рада Русских 300 тысяч необходимых подписей, станет известно после того, как их зарегистрируют у нотариуса Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских принесла в Центральную избирательную комиссию несколько коробок с подписями, чтобы участвовать в выборах президента России в марте. Всего она должна была собрать 300 тысяч подписей.

«Рада Русских принесла в ЦИК подписи для регистрации кандидатом на выборах президента — всего три коробки. Количество собранных подписей она не назвала», — пишет telegram-канал РИА Новости.

В середине декабря Рада Русских заявила о решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап, и сейчас — до 31 января — ей нужно было собрать 300 тысяч. Точную цифру блогер пообещала назвать после того, как подписи зарегистрируют у нотариуса по регионам. Русских признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что на следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.

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Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских принесла в Центральную избирательную комиссию несколько коробок с подписями, чтобы участвовать в выборах президента России в марте. Всего она должна была собрать 300 тысяч подписей. «Рада Русских принесла в ЦИК подписи для регистрации кандидатом на выборах президента — всего три коробки. Количество собранных подписей она не назвала», — пишет telegram-канал РИА Новости. В середине декабря Рада Русских заявила о решении баллотироваться в президенты РФ. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, чтобы пройти на следующий этап, и сейчас — до 31 января — ей нужно было собрать 300 тысяч. Точную цифру блогер пообещала назвать после того, как подписи зарегистрируют у нотариуса по регионам. Русских признавалась, что на победу в нынешней кампании не надеется, но считает, что на следующих выборах у нее есть все шансы. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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