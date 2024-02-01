Путин откроет филиал уникального пермского вуза в ХМАО

Президент РФ даст старт открытию филиала Пермского политеха в ХМАО
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Открытие ПНИПУ станет частью большого совещания президента РФ по теме развития кампусов Фото:

Президент России Владимир Путин откроет филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме 1 февраля. Запуск уникального образовательного центра пройдет в режиме совещания по теме развития кампусов по видеоконференцсвязи, сообщает официальный telegram-канал властей ХМАО.

«Открытие Пермского национального исследовательского политехнического университета состоится сегодня в Когалыме. Мероприятие станет частью совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи по теме развития кампусов в России», — указано в публикации.

Мегапроект презентуют губернатор Югры Наталья Комарова, главный исполнительный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев, а также и. о. ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов. Обучение в университете будет вестись по международным стандартам. В нем будущие специалисты топливно-энергетического комплекса смогут обучаться под руководством не только лучших преподавателей, но и работников «Лукойла». Проект реализуют по соглашению нефтяной компании, Минобрнауки РФ, правительств ХМАО и Пермского края.

Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО открыть филиал ПНИПУ в феврале 2024 года. Первокурсники на 2023-2024 учебный год уже набраны.

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Президент России Владимир Путин откроет филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме 1 февраля. Запуск уникального образовательного центра пройдет в режиме совещания по теме развития кампусов по видеоконференцсвязи, сообщает официальный telegram-канал властей ХМАО. «Открытие Пермского национального исследовательского политехнического университета состоится сегодня в Когалыме. Мероприятие станет частью совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи по теме развития кампусов в России», — указано в публикации. Мегапроект презентуют губернатор Югры Наталья Комарова, главный исполнительный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев, а также и. о. ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов. Обучение в университете будет вестись по международным стандартам. В нем будущие специалисты топливно-энергетического комплекса смогут обучаться под руководством не только лучших преподавателей, но и работников «Лукойла». Проект реализуют по соглашению нефтяной компании, Минобрнауки РФ, правительств ХМАО и Пермского края. Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО открыть филиал ПНИПУ в феврале 2024 года. Первокурсники на 2023-2024 учебный год уже набраны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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